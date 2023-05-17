Alerta de la ONU: Se aproxima el periodo más caluroso jamás registrado

Mediante un comunicado publicado en las primeras horas de este miércoles 17 de mayo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) levantó una alerta a la población mundial respecto a las temperaturas que se esperan para los próximos cinco años, es decir, del 2023 y hasta 2027, en el que se espera se registre el lapso de tiempo más caluroso que se tiene registrado.

Debido a los gases de efecto invernadero que atrapan el calor y al fenómeno natural conocido como “El Niño”, la ONU catalogó como “muy probable” que se alcancen niveles récord en las temperaturas globales.

“Existe una probabilidad del 66% de que la temperatura global promedio al año, cerca de la superficie y entre 2023 y 2027, sea más de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales durante al menos un año”, explica el comunicado, lo que indica altas probabilidades de que todos los años sean un poco más calurosos.

Por otro lado, y con casi total seguridad, la ONU afirmó que “existe una probabilidad del 98% de que al menos uno de los próximos cinco años, y el período de cinco años en su conjunto, sea el más cálido registrado”.

ONU: El cambio climático del ser humano se combina con el efecto El Niño para la temporada más calurosa|Reuters

¿Cómo afecta el calentamiento global?

De acuerdo con el Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el profesor Petteri Taalas, “este informe no significa que superaremos permanentemente el nivel de 1,5 °C especificado en el Acuerdo de París respecto al calentamiento a largo plazo durante muchos años”; en cambio, la OMM lo que hace con esta alerta es mencionar que superaremos este nivel paulatinamente y cada vez más frecuente.

Entre las causas que orillaron esta situación, una de las principales y más mediáticas es la del calentamiento natural por El Niño, un efecto que se combina con el cambio climático producido por los humanos.

¿Cómo afectará la temporada pronosticada como la “más calurosa”?

De acuerdo con lo enunciado por Taalas, “esto tendrá repercusiones de gran alcance para la salud, la seguridad alimentaria, la gestión del agua y el medio ambiente”, por lo que avisó que la población necesita estar preparada para cualquier eventualidad relacionada.

“Se pronostica que las temperaturas medias globales seguirán aumentando, alejándonos cada vez más del clima al que estamos acostumbrados”, dijo el Dr. Leon Hermanson, científico experto de Met Office que dirigió el informe.

