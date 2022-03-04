ONU registra 331 civiles muertos en Ucrania por operación de Rusia

La Oficina de Derechos Humanos de la organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que el número de civiles muertos en nueve días de la operación militar orquestada por Rusia en Ucrania se elevó a 331, entre los que hay 19 niños, también se registraron 675 heridos.

La ONU agregó que es muy probable que la cifra de víctimas sea mucho mayor. Detalló que la causa de muerte de la mayoría de las víctimas fue por explosivos, como bombardeos de artillería pesada, sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes y ataques aéreos y con misiles.

Michelle Bachelet, jefa de derechos humanos de la ONU, afirmó el jueves que decenas de millones de vidas corren peligro en Ucrania a medida que se intensifica el conflicto en ese país.

Por ello, pidió el cese inmediato de las hostilidades al abrir un debate en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra sobre la creación de una comisión de investigación de las presuntas violaciones cometidas por Rusia.

Mundo | #HRC49 El ataque militar de la Federación #Rusa está causando un impacto masivo en los derechos humanos de miles de personas, señaló @mbachelet ante el @UN_HRC durante un debate urgente sobre la situación en #Ucrania.



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"Decenas de millones de personas siguen en el país, en peligro altamente mortal. Me preocupa profundamente que la actual escalada de las operaciones militares agrave aún más el daño al que se enfrentará", dijo Bachelet.

ONU acusa a Rusia de cometer crímenes de guerra

Asimismo, la ONU condenó a Rusia por presuntas violaciones de derechos humanos durante la invasión a Ucrania, por lo que acordó establecer una comisión para investigar, incluidos posibles crímenes de guerra.

Emine Dzhaparova, primera viceministra de Asuntos Exteriores de Ucrania, dijo en las conversaciones por mensaje de video que las tropas de Rusia estaban llevando a cabo actos equivalentes a crímenes de guerra y pidió que los autores rindieran cuentas.

"Los últimos acontecimientos apuntan claramente al hecho de que las tropas rusas que combaten en Ucrania llevan a cabo las más flagrantes violaciones y abusos de los derechos humanos y realizan sistemáticamente actos que equivalen claramente a crímenes de guerra y a crímenes contra la humanidad", declaró.

Un equipo de avanzada de la Corte Penal Internacional de La Haya partió el jueves hacia "la región de Ucrania" para comenzar a descubrir posibles crímenes de guerra, dijo su principal fiscal a los medios de comunicación.