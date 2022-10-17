ONU considera sanciones a quienes atenten contra la paz en Haití

Los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) hicieron sonar las alarmas el lunes 17 de octubre sobre el empeoramiento de la crisis humanitaria en Haití. Bandas criminales y el cólera son solo dos problemas que agravan la crisis que enfrenta la nación.

Aviones militares estadounidenses y canadienses entregaron vehículos tácticos y blindados y otros suministros a la Policía Nacional de Haití (HNP) durante el fin de semana, en un intento de apoyarlos a combatir la crisis que enfrentan con las bandas criminales. Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos agregó que Washington continuaría con los esfuerzos para fortalecer a la policía de Haití.

En su intervención, el embajador de México en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, señaló la importancia de comprender cómo el colonialismo ha llevado a Haití a tener desigualdad y corrupción, y recalcó la importancia de que estos temas sigan en la agenda.

El legado del colonialismo, y las desafortunadas actitudes poscoloniales, han resultado en pobreza, exclusión social y desigualdad. Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU

"Si alguna vez hubo un momento para acudir en ayuda de los haitianos en extrema necesidad, es ahora", dijo al Consejo la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield. "Frente a la extrema violencia e inestabilidad, los líderes y el pueblo de Haití piden ayuda a gritos".

El Consejo de Seguridad de la ONU está considerando crear un régimen de sanciones para imponer la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas a cualquiera que amenace la paz, la seguridad o la estabilidad de Haití.

Y el Consejo de Seguridad de 15 miembros podría votar tan pronto como el lunes un proyecto de resolución que describa los planes para una "misión ajena a la ONU limitada y de alcance cuidadoso dirigida por un país socio", dijo Estados Unidos.

Para ser adoptada, una resolución necesita nueve votos a favor y ningún veto de los miembros permanentes Rusia, China, Estados Unidos, Francia o Gran Bretaña.

Crisis en Haití

Los haitianos están experimentando un hambre catastrófica debido a que las bandas criminales bloquean una importante terminal de combustible, dijeron funcionarios de la ONU el viernes, y más de 4 millones enfrentan una inseguridad alimentaria aguda.

Una coalición de bandas criminales ha impedido la distribución de diésel y gasolina durante más de un mes para protestar contra un plan para recortar los subsidios a los combustibles en Haití. La mayor parte del transporte está detenido, y los saqueos y los tiroteos entre pandillas son cada vez más comunes.

Además, la crisis se agudiza con los cientos de haitianos que son desplazados por las bandas criminales.

La representante especial de la ONU en Haití, Helen La Lime, también señaló el regreso del cólera en Haití.

"El gobierno confirmó el primer caso de cólera en Haití en más de tres años", informó. "Una emergencia humanitaria está ahora a la vuelta de la esquina".

