Alerta la ONU de posible hambruna en regiones de Somalia

Partes de Somalia podrían estar experimentando hambruna este septiembre, advirtió la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). La agencia de la ONU alerta de grave daño.

La agencia de la ONU advierte que ocho regiones del país podrían verse afectadas si el ganado continúa muriendo, los precios de los productos básicos aumentan aún más y la asistencia humanitaria no llega a los más vulnerables.

Millones de animales muertos

Más de tres millones de animales esenciales para las comunidades pastoriles y agropastorales de Somalia han muerto hasta ahora y la producción de cultivos se ha reducido sustancialmente debido a las escasas precipitaciones sin precedentes y las intensas condiciones secas.

Miles de desplazadas por la sequía.

Desde principios de 2022, más de 900,000 personas fueron desplazadas debido a la crisis de la sequía.

Hassan Abdul Koran, agricultor de 38 años de Diinsoor, una ciudad en la región suroeste de la Bahía de Somalia, se fue de casa con su familia después de perder todo su ganado y cultivos.

Llegaron a Dolow, a más de 300 km de distancia, con la esperanza de recibir ayuda.

"Hubo una severa sequía en el país y no llovió. Entonces, todo lo que plantamos no creció", dijo Koran.

Fatuma Adan Kusow, madre de dos hijos de Kolaban, también en la región de la Bahía, caminó con sus dos hijos durante más de 300 km, sobreviviendo con las limosnas de la gente en el camino.

"Cuando terminamos nuestra reserva de alimentos de la granja y los animales comenzaron a morir, no podíamos alimentar a nuestros hijos. Decidimos huir por el hambre", dijo.

Asistencia humanitaria urgente

El número de personas que necesitan asistencia humanitaria urgente ha aumentado de 4.1 millones a principios de 2022 a 7.1 millones de personas entre junio y septiembre de 2022.

En abril, los precios del agua y los alimentos básicos aumentaron entre un 140 y un 160 por ciento por encima del promedio de cinco años en algunas áreas.

El presidente de Somalia ha declarado el estado de hambruna.

El presidente de Somalia Hasán Sheij Mohamud, ha declarado el estado de hambruna en el país como consecuencia de la catastrófica sequía.

Ha pedido una respuesta internacional de emergencia así como la colaboración de la población para que no se repita el devastador escenario de 2011, cuando más de 250,000 personas se murieron de hambre en todo el país, la mayoría niños.

Ahora, el país se enfrenta a su peor sequía de los últimos 40 años. Según datos del propio Gobierno somalí, la sequía ha afectado a más de 15 millones de cabezas de ganado, el 28 por ciento del total del país, y ha matado a más de dos millones de otros animales.

La desnutrición relacionada con la sequía ha matado a más de 500 niños desde enero de este año.

En tanto, la FAO está brindando asistencia en áreas rurales y ha llegado a 265,013 hogares entre enero y junio de este año, pero la escala de asistencia que se brinda actualmente y la financiación de la comunidad internacional no es suficiente.

Miles de casos de casos de cólera

Un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), indicó que en el país fueron detectados 8 mil 41 casos de cólera en enero-junio y 37 personas fallecieron a causa de la epidemia.

Se informó que el 54 % de las personas que contrajeron la enfermedad este año eran niños menores de dos años, el 49 % eran mujeres y el 28 % estaban gravemente deshidratados.

"Con solo el 52 % de la población de Somalia teniendo acceso a agua potable mejorada o servicios de agua potable administrados de manera segura, y la sequía actual hace que el agua sea aún más escasa, las comunidades luchan por mantener a raya las enfermedades transmitidas por el agua".

