ONU evacúa a 101 personas de planta siderúrgica en Mariupol

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que este martes lograron evacuar a 101 personas que llevaban semanas atrapadas en una planta siderúrgica en Mariupol asediada por las tropas rusas.

“En Azovstal (la planta siderúrgica) evacuamos un total de 101 personas (civiles, mujeres, niños, ancianos, pero también hombres en edad de conscripción) que trajimos de regreso a Zaporizhia de manera segura", dijo Osnat Lubrani, coordinadora humanitaria de la ONU para Ucrania.

Desde que las tropas rusas llegaron a Mariupol, la planta siderúrgica de Azovstal se convirtió en un búnker para resguardar a soldados y civiles ucranianos de todas las edades que buscaban refugiarse de los bombardeos.

|Reuters

La ONU informó que desde el pasado 29 de abril comenzaron las operaciones en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja para rescatar a mujeres, niños y ancianos que estaban refugiados La organización informó que dentro de la planta siderúrgica había 17 niños, el más pequeño tenía seis meses de edad.

“Estamos hablando de civiles que han estado atrapados en esta planta siderúrgica durante dos meses. Fue conmovedor y terrible ser testigo de personas que han estado encerradas en la oscuridad, viviendo bajo bombardeos y viendo el cielo por primera vez en dos meses”, añdió Lubrani.

Personas con aspecto exhausto, incluidos niños pequeños y jubilados cargados con bolsas, descendieron de los autobuses que se detuvieron en un estacionamiento en el sureste de Ucrania después de escapar de las ruinas de su ciudad natal, donde Rusia ahora reclama el control.

Faltan más personas por rescatar de la planta de Mariupol

En tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que planearán más pausas humanitarias para rescatar a los civiles que aún se encuentran en la planta siderúrgica de Mariupol y llevarlos a lugares lejos del conflicto.

“Quiero creer que esta operación es un trampolín para más operaciones de este tipo que deben llevarse a cabo. Y particularmente porque hay, se sabe que hay civiles atrapados en la planta siderúrgica de Azovstal”, dijo Lubrani.

Algunas mujeres sostenían carteles hechos a mano, pidiendo a las autoridades ucranianas que evacúen a los soldados, sus familiares y seres queridos, que aún están atrapados en Azovstal y rodeados por las fuerzas rusas.

El alcalde de Mariupol aseguró que aún hay 200 civiles más atrapados en la planta siderúrgica y 100 mil personas en la ciudad devastada por el bombardeo ruso.

