Rusia toma el control de Mariupol; hay resistencia en planta Azovstal

El ministro de Defensa de Rusia, Serguei Shoigu, dijo que sus fuerzas armadas tomaron el control de Mariupol, donde hay un grupo de soldados resistiendo a la invasión en la planta Azovstal, cuyo asalto canceló el presidente Vladimir Putin.

"Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa y las milicias de la república popular de Donetsk han liberado Mariupol, los restos de las formaciones nacionalistas se refugiaron en zona industrial de la planta Azovstal", dijo Shoigu en una reunión con Putin.

De acuerdo con los informes del ministro de Defensa de Rusia, al menos 4 mil soldados y milicianos ucranianos murieron durante la toma de la ciudad ucraniana, además al menos mil 400 se entregaron como “prisioneros”.

Mientras que en la planta Azovstal hay alrededor de 2 mil soldados ucranianos y Rusia prevé que a más tardar en cuatro días pueda "terminar el trabajo".

Mariupol es la mayor ciudad tomada por Rusia desde que inició la operación militar en Ucrania el 24 de febrero pasado y que ha provocado que más de cinco millones de personas salgan del país y ha convertido pueblos y ciudades en escombros.

"Antes de la hora de comer, o después de comer, Azovstal estará completamente bajo el control de las fuerzas de la Federación Rusa", dijo Ramzan Kadyrov, el jefe de la república rusa de Chechenia, cuyas fuerzas han estado luchando en Ucrania, al referirse a la planta siderúrgica.

Putin cancela operación militar en planta Azovstal

El presidente Vladimir Putin canceló la orden de asaltar la planta de Azovstal en Mariupol, con el argumento de salvar vidas, aunque manteniendo el bloqueo a la zona industrial.

"Considero inapropiado el asalto propuesto a la zona industrial. Ordeno cancelarlo", dijo el mandatario al ministro Shoigú en la reunión que fue difundida por medios de Rusia.

Putin sostuvo que "ahora hay que pensar aún más si cabe en salvar la vida y en la salud de nuestros soldados y oficiales (...) No hay necesidad de meterse a estas catacumbas y arrastrarse en el subterráneo por esas instalaciones industriales".

Pero exigió el cierre de esa zona industrial "para que no pase ni una mosca ni para dentro ni para fuera".