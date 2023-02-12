La cifra de muertos en Turquía y Siria por el terremoto sigue en aumento. Las cifras oficiales marcan al menos 28 mil fallecidos en las dos naciones; sin embargo, el pronóstico de la Organización de las Naciones Unidos (ONU) es todavía peor, pues tienen la estimación de que la cifra se duplique y se convierta en el sismo más desastroso de los últimos 100 años.

Así lo informó el jefe de los servicios humanitarios de la ONU, Martin Griffiths, quien tras visitar una de las comunidades afectadas este fin de semana, aseguró que el pronóstico de muertes es complicado, pero tras revisar la situación que atormenta en los dos países, espera que la cantidad de fallecidos sea por lo menos del doble que ahora.

"Creo que es difícil estimar (los fallecidos) con precisión ya que hay que llegar hasta debajo de las ruinas, pero estoy seguro de que se van a duplicar o incluso más", aseguró Griffiths para Sky News este sábado, por lo que aseguró que se trataba del terremoto más devastador en un siglo, pues comunidades habían quedado sepultadas.

ONU prevé que terremoto en Turquía y Siria sea el más devastador en 100 años|GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Es profundamente impactante... la idea de que estas montañas de escombros aún retengan personas, algunas de ellas aún vivas Martin Griffiths

De acuerdo con el representante de la ONU, la situación en Siria y Turquía es aterradora y de tristeza máxima, pues al ser preguntado sobre el proceso de rescate, el protocolo indica que son 72 horas para buscar intensamente; sin embargo, se han encontrado personas con vida en las últimas horas y será complicado decidir cuándo cesar las búsquedas.

"Debe ser increíblemente difícil decidir cuándo detener esta fase de rescate y pasar a la siguiente fase que también tendrá sus problemas", afirmó Martin Griffiths, quien aprovechó para enfatizar en la división de ofertas humanitarias que ha recibido Siria en comparación con Turquía.

¿Cuántos muertos van por el terremoto de Turquía y Siria?

La cifra de defunciones en Turquía y Siria aumenta cada hora. Hasta este domingo, el saldo era de al menos 34 mil fallecidos, además de 80 mil personas heridas, por lo que se trata de uno de los terremotos más devastadores en los últimos años, aún sin contabilizar los desaparecidos, quienes se encuentran debajo de los escombros.

