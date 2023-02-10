¡Bebé milagro! Nace horas después del terremoto de Turquía y Siria

Un bebé milagro nació el 6 de febrero, horas después de que un terremoto de magnitud 7.8 con epicentro de la ciudad turca de Kahramanmaras despertara a miles de personas en Turquía y Siria.

"Estábamos todos en los edificios y bajamos las escaleras, había muchos muertos y daños a nuestro alrededor. Los rescatistas iraníes comenzaron a caminar entre la gente para ayudarlos," platicó Fatmah Ahmad, habitante de Alepo, Siria.

Fatmah estaba embarazada, cuando ella, su esposo y sus dos hijos quedaron en la calle, en medio de la destrucción y muerte que dejó el terremoto.

La trasladaron de urgencia a un hospital de Alepo, "la gente les dijo que había un caso de nacimiento, así que me llevaron al hospital donde di a luz de manera segura", agregó Fatmah.

آخرين وضعيت امدادرسانى تيم هاى واكنش سريع #هلال_احمر #ايران در منطقه شعار شهر حلب #سوریه pic.twitter.com/cNEl3AxVmB — سيد اشكان موسوى (@ashkanmousavii) February 9, 2023

Réplica mortal del terremoto en Turquía y Siria

Fatmah trajo al mundo a su tercer hijo y lo llamó Najm, ambos estaban en el hospital, cuando un sismo de magnitud 7.5 volvió a sacudir Turquía y Siria, se trató de la réplica más fuerte y ocurrió nueve horas después.

El miedo y la incertumbre regresaron, aunque sabía que sus otros dos hijos estaban a salvo, "cuando ocurrió el segundo terremoto, todos estos niños estaban con mis suegros. Yo estaba sola en el sexto piso del hospital", narró Fatmah.

"Mi suegros estaban en el primero y yo en el sexto piso del hospital. Fue muy difícil. Estaba sola con Najm en la habitación. Todos los médicos bajaron porque tenían miedo, pero yo no podía bajar. Fue muy difícil", dijo Fatmah.

Otro milagro en medio de la destrucción en Turquía y Siria

El nacimiento de Najm en medio de la destrucción en Turquía y Siria, fue un milagro, pero Fatmah suplicaba por otro más, "lo envolví y comencé a orar para que Dios nos protegiera hasta que terminara el terremoto y bajáramos sanos y salvos. Fue muy difícil".

El milagro llegó, la familia está junta, vive en un campamento auxiliado por rescatistas iraníes y siempre piensa en sus hijos, "llevar a dos o tres niños es más difícil que andar sola, correr sola es diferente a correr con dos o tres niños. Tengo más miedo por ellos que por mí ", señaló Fatmah.

terremoto Turquía y Siria bebé milagro hermanos

|REUTERS/Firas Makdesi

¿Dónde está Alepo?

La ciudad de Alepo se ubica en el noroeste de Siria, en una zona estratégica de la ruta comercial que une la costa del Mar Mediterráneo con el Río Éufrates, es la segunda ciudad más poblada del país.

Alepo es una ciudad devastada por la guerra civil siria, comenzó a reconstruirse en 2016 y siete años después, ha sido destruida, esta vez por un terremoto, sin embargo, entre sus escombros se gesta la vida que se niega a morir.