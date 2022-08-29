ONU inspeccionará la planta de energía nuclear de Zaporiyia en Ucrania

En el día 187 de la invasión de Rusia a Ucrania, el organismo de control nuclear de la ONU inspeccionará la planta de energía nuclear de Zaporiyia.

El anuncio se produce después de meses de negociaciones en las que la Agencia Internacional de Energía Atómica trató de obtener acceso a la instalación, que el personal ucraniano está operando bajo las órdenes de las fuerzas rusas, una situación preocupante en la planta nuclear más grande de Europa.

El director del organismo, Rafael Grossi, informó en Twitter, que la delegación está formada por 14 expertos, el propio Grossi encabeza el equipo.

Debemos proteger la seguridad de la mayor instalación nuclear de Ucrania y de Europa, externó.

La misión del OIEA debe evaluar los posibles daños físicos sufridos por las instalaciones de la planta, y determinar si funcionan los sistemas de seguridad y protección.

Además, debe evaluar las condiciones de trabajo del personal de la planta y realizar controles urgentes para comprobar las existencias de los materiales nucleares declarados por Ucrania al OIEA. Es decir, que no se ha sacado material de la central.

Rusia da la bienvenida a la misión del OIEA a Zaporiyia. Mikhail Ulyanov, representante ruso ante el organismo, asegura que su país ha hecho una contribución decisiva a la visita, según informa la agencia RIA.

G7 pide a Rusia se retire de Zaporiyia

El G7 pide a Rusia que se retire de Zaporiyia. El Grupo de Directores de No-Proliferación del G7 (el grupo de países más desarrollados, del que forman parte Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, alertan de la "amenaza grave" que supone la presencia de tropas rusas en la planta, piden su retirada e insisten en que tanto la central nuclear como la energía que produce "pertenecen a Ucrania".

Estados Unidos entrena a afganos para combatir en Ucrania

Estados Unidos entrena a afganos que sirvieron en las fuerzas especiales para que luchen en Ucrania. El Pentágono ha comenzado a entrenar a expilotos afganos de aviones de combate que huyeron a Estados Unidos para trasladarlos a Ucrania, a través de Polonia, según informó la agencia de noticias rusa TASS.

Ucrania reporta miles de soldados de Rusia muertos

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania contabiliza unos 46,500 soldados enemigos "eliminados" desde el inicio de la invasión rusa del país el 24 de febrero y hasta el sábado 27 de agosto, informó la agencia ucraniana de noticias Ukrinform elevando el anterior recuento, de hace un mes, en más de 6,500 bajas. Según las fuentes militares ucranianas Rusia ha sufrido "las mayores pérdidas en la dirección de Donetsk".

Equipo militar destruido

Según datos de las autoridades militares ucranianas recogidos por Ukrinform se destruyeron 1,939 tanques, 4,254 vehículos blindados de combate, 1,045 sistemas de artillería y 274 lanzacohetes múltiples del ejército ruso.

Además de 148 unidades de defensa aérea, 234 aviones, 202 helicópteros, 836 UAV tácticos y operativos, 196 misiles de crucero, 15 buques/lanchas, 3,165 vehículos de motor/camiones cisterna y 99 unidades de equipo especial.

Cientos de menores fallecidos en Ucrania

La Fiscalía de Menores ucraniana denunció que al menos 379 niños han muerto y 733 resultaron heridos en ataques perpetrados por Rusia desde el comienzo de la invasión a Ucrania a finales de febrero.

El Ministerio de Defensa de Turquía ha informado este lunes de que otras tres embarcaciones cargadas con cereales han partido desde la región de Odesa.

Según el último balance, 54 barcos con más de un millón de toneladas de cereal han partido ya desde los puertos ucranianos con cereales hacia el Centro de Coordinación Conjunta, donde se llevan a cabo inspecciones conjuntas en las entradas y salidas a fin de garantizar la seguridad de las rutas.

