OPEP+ acuerda aliviar recortes de petróleo desde mayo

(Reuters) - La OPEP+ decidió aliviar gradualmente los profundos recortes de producción de petróleo desde mayo, después de que el nuevo gobierno de Estados Unidos retomó la práctica del expresidente Donald Trump de contactar con el líder del grupo, Arabia Saudita.

El grupo, que ha estado aplicando profundos recortes desde que los precios del petróleo se desplomaron en 2020 debido a la pandemia de Covid-19, acordó aliviar las restricciones de bombeo en 350 mil barriles por día (bpd) en mayo, otros 350 mil bpd en junio y unos 400 mil bpd en julio.

El ministro de Petróleo de Irán, Bijan Zanganeh, confirmó que para julio el grupo habrá aumentado el bombeo en 1.1 millones de bpd.

Antes del jueves, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y los productores aliados, un grupo conocido como OPEP+, habían estado recortando la producción en casi 7 millones de barriles por día (bpd) para apuntalar los precios y reducir el exceso de oferta.

"Lo que hemos hecho hoy es, creo, tomar una medida muy conservadora", dijo el ministro de Energía saudí, el príncipe Abdulaziz Bin Salman, en una rueda de prensa tras la reunión de la OPEP+, añadiendo que los niveles de producción podrían ajustarse en la próxima reunión del 28 de abril.

También sostuvo que la decisión no había sido influenciada por ninguna conversación con funcionarios estadounidenses.

El ministro agregó que el reino eliminaría gradualmente su recorte voluntario adicional, que ahora es de 1 millón de bpd, añadiendo 250 mil bpd a la producción en mayo, otros 350 mil bpd en junio y 400 mil bpd en julio.

Se desploma el Brent, tras el anuncio de la OPEP+

Los futuros del Brent, que cayeron tras el anuncio, cotizaban por encima de 63 dólares por barril, un alza de más de 20 por ciento desde el inicio del año.

La secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, dijo temprano en Twitter que tuvo una llamada con el ministro de Energía saudí, Abdulaziz Bin Salman.

"Reafirmamos la importancia de la cooperación internacional para asegurar fuentes de energía asequibles y fiables para los consumidores", sostuvo Granholm.

Antes de la reunión, los delegados de la OPEP+ habían dicho que los productores probablemente mantendrían la mayoría de esos recortes.

Sin embargo, el ambiente ha cambiado en las últimas 24 horas y el grupo está ahora deliberando sobre la conveniencia de prorrogar los recortes actuales o aumentar la producción, según tres fuentes de la OPEP+. El aumento podría ascender a 0,5 millones de bpd, según dos fuentes.

Trump utilizó repetidamente su influencia para obligar a Riad a ajustar su política de producción de petróleo, amenazando con reducir o retirar las tropas estadounidenses de Arabia Saudita si el reino no le hacía caso.