Operación de Rusia busca apoderarse por la fuerza de Ucrania: Embajada

La embajada de Ucrania en México condenó la operación militar que anunció el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la región de Donbás.

A través de redes sociales, la embajada de Ucrania en México publicó un pronunciamiento en el que aseguró que el propósito de esta operación es destruir el estado ucraniano y apropiarse por la fuerza por la fuerza de su territorio para establecer el control de la ocupación.

En el comunicado, la embajada de Ucrania explicó que la operación de Rusia en ciudades pacíficas desde varias direcciones, incluidas las ocupadas temporalmente Donbass y Crimea, así como la región noreste.

“Este es un acto de guerra, un ataque a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, una grave violación de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas y principios fundamentales del derecho internacional”, condenó la embajada.

Ucrania pide a comunidad internacional responder a Rusia

Frente a las violaciones de su soberanía, la embajada de Ucrania en México aseguró que activó su derecho a la autodefensa de conformidad con el derecho internacional y pidió a la comunidad internacional que actúe de inmediato.

“El espíritu de lucha del ejército ucraniano es alto, nuestros defensores están listos para repeler al estado agresor y harán todo lo que esté a su alcance para defender la tierra ucraniana”.

“Nuestros socios deben activar inmediatamente un paquete de nuevas sanciones. También hacemos un llamado a las capitales amigas para que continúen fortaleciendo las capacidades de defensa de nuestro estado proporcionando armas y equipo militar”.

La embajada de Ucrania en México aseguró en su pronunciamiento que la respuesta dependen no solo de la seguridad de sus habitantes sino también de la de los ciudadanos de toda Europa y del futuro del orden mundial.

Tras el anuncio de la operación de Rusia en Ucrania, la Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN) aseguró que responderá de forma contundente.