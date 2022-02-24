Integrantes de la OTAN se pronuncian por conflicto Rusia-Ucrania

Tras el anuncio de una operación militar especial en Ucrania, algunos miembros de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN) se pronunciaron al respecto.

El primero en pronunciarse por la operación militar anunciada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, fue Jens Stoltenberg, jefe de la OTAN.

I strongly condemn #Russia’s reckless attack on #Ukraine, which puts at risk countless civilian lives. This is a grave breach of international law & a serious threat to Euro-Atlantic security. #NATO Allies will meet to address Russia’s renewed aggression. https://t.co/FPpyuzmUXD — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 24, 2022

A través de un comunicado, el titular de la OTAN condenó "el ataque temerario y no provocado de Rusia contra Ucrania.

Stoltenberg dijo que Rusia cometió una grave violación al derecho internacional y representa una amenaza para la seguridad euroatlántica.

"Hago un llamado a Rusia para que cese su acción militar de inmediato y respete la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Los aliados de la OTAN se reunirán para abordar las consecuencias de las acciones agresivas rusas. Apoyamos al pueblo de Ucrania en este terrible momento. La OTAN hará todo lo necesario para proteger y defender a todos los aliados".

OTAN promete responder a conflicto Rusia-Ucrania

Hasta la medianoche del miércoles, solo tres miembros de la OTAN se pronunciaron por el conflicto Rusia-Ucrania, entre ellos Estados Unidos.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, dijo que los aliados, reunidos en la OTAN, responderán de forma decisiva a la intervención militar rusa en Ucrania.

A través de redes sociales, Biden escribió que Putin eligió una "guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano".

The prayers of the world are with the people of Ukraine tonight as they suffer an unprovoked and unjustified attack by Russian military forces. President Putin has chosen a premeditated war that will bring a catastrophic loss of life and human suffering. https://t.co/Q7eUJ0CG3k — President Biden (@POTUS) February 24, 2022

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, fue el segundo en responder por el conflicto entre Ucrania y Rusia.

En redes sociales, Trudeau dijo que Canadá condenó el "atroz ataque de Rusia contra Ucrania".

Recordó que la operación militar de Rusia en Ucrania es una violación a la soberanía e integridad de ese país, además del derecho internacional y la Carta de la ONU.

Canada condemns – in the strongest possible terms – Russia’s egregious attack on Ukraine. These unprovoked actions are a clear further violation of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, and of Russia’s obligations under international law and the Charter of the UN. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 24, 2022

Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, expresó su consternación por el conflicto en Ucrania y aseguró que habló con Zelensky para discutir los próximos pasos.

"El presidente Putin ha elegido un camino de derramamiento de sangre y destrucción al lanzar este ataque no provocado contra Ucrania".