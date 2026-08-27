¡Duro golpe al crimen en Veracruz! Caen 27 personas, aseguran 19 kilos de presuntas drogas y 29 mil litros de hidrocarburo

Un operativo conjunto de seguridad dejó 27 personas detenidas en 24 municipios de Veracruz, además del aseguramiento de aproximadamente 19 kilos y 103 dosis de sustancias con características de diferentes drogas ; las acciones también permitieron decomisar 29 mil litros de hidrocarburo cuya procedencia legal no pudo ser acreditada por una de las personas detenidas.

Las operaciones fueron realizadas por corporaciones estatales y federales, con apoyo de las secretarías de Marina y Defensa Nacional, Guardia Nacional, fiscalías y policías municipales; los resultados abarcaron investigaciones por delitos contra la salud, vehículos con reporte de robo y posesión de hidrocarburo.

Así se repartieron las detenciones y decomisos en Veracruz

Entre los resultados se encuentra la detención de tres personas por su probable responsabilidad en delitos contra la salud; durante estas acciones fueron aseguradas dosis de una sustancia con características similares al cristal, además de 600 gramos de hierba verde con características de marihuana.

En Martínez de la Torre fueron aprehendidas otras dos personas señaladas como presuntas integrantes de un grupo delictivo; también se aseguraron 20 dosis de una sustancia con características similares al cristal y dos motocicletas.

Las autoridades localizaron además tres motocicletas, dos automóviles, una camioneta y una caja seca con reporte de robo; por estos hechos fueron detenidas tres personas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CARRETERAS BAJO ACECHO DE CRIMINALES: 86 ROBOS Y 13 TRAILEROS ENTRE DESAPARECIDOS Y SECUESTRADOS EN VERACRUZ

#SSPVerInforma 🚨 En coordinación con @SEMAR_mx @Defensamx1 @GN_MEXICO_ detuvimos a 27 personas, aseguramos aproximadamente 19 kilos y 103 dosis de supuestas sustancias ilícitas, así como 29 mil litros de hidrocarburo.⛓️🚔 pic.twitter.com/myPwcdjxDt — SSP Veracruz (@SP_Veracruz) August 27, 2026

Decomisan droga en paqueterías y aseguran hidrocarburo

Uno de los principales aseguramientos ocurrió en empresas de paquetería ubicadas en Cotaxtla y Veracruz, donde binomios caninos localizaron cerca de 19 kilos de hierba verde con características similares a la marihuana.

A esto se suman cateos realizados en distintos municipios, entre ellos Álamo, Tuxpan, Tlapacoyan, Huatusco, Coatepec, Tierra Blanca, Acayucan, Minatitlán y Coatzacoalcos; en estas diligencias fueron detenidas 18 personas y aseguradas diversas dosis de sustancias, medicamentos controlados, armas, cartuchos, cargadores y vehículos.

Finalmente, en Moloacán fue detenido un hombre luego de que no acreditara la procedencia legal de 29 mil litros de hidrocarburo; en el sitio también quedaron asegurados un tractocamión y un autotanque.