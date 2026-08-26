¡Toma precauciones! Transportistas del Edomex amagan con paro, bloqueos y afectaciones al Trolebús durante el regreso a clases

Transportistas del Estado de México advirtieron que podrían realizar un paro de labores, bloqueos y marchas a partir del próximo 31 de agosto , una situación que podría complicar los traslados de miles de usuarios en la zona oriente durante el regreso a clases; la demanda está relacionado con la operación del Trolebús Chalco-Santa Martha .

La advertencia de los transportistas proviene de seis empresas agrupadas en TROLEMEX, quienes reclaman a la Secretaría de Movilidad del Estado de México (SEMOV) que formalice su participación en el proyecto; aseguran que la entrada en funcionamiento del sistema modificó sus ingresos y provocó pérdidas que calculan en alrededor de 510 millones de pesos .

¿Por qué los transportistas del Edomex amenazan con un paro?

El reclamo por parte de las concesionarias se centra en los acuerdos que, según su versión, fueron establecidos durante el proceso de incorporación al Trolebús; sostienen que en julio de 2025 recibieron porcentajes de participación derivados de un estudio de demanda y ahora buscan que esos términos queden formalizados.

Los transportistas aseguran que el Trolebús comenzó operaciones el 18 de mayo de 2025 y actualmente mueve cerca de 100 mil pasajeros cada día; de acuerdo con sus cálculos, la reducción de viajes habría impactado a operadores, trabajadores y proveedores, además de miles de familias vinculadas con la actividad de servicio.

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¿Habrá bloqueos en el regreso a clases?

El grupo advirtió en conferencia de prensa y a través de un comunicado que, si no obtiene una respuesta de SEMOV antes del 31 de agosto , iniciará acciones de bloqueos, movilizaciones y un paro de actividades; representantes de las empresas también han advertido sobre un posible bloqueo.