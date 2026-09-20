¡Desde explosivos hasta ametralladoras! Operativo en Sinaloa deja nueve detenidos

El reforzamiento de seguridad en Sinaloa dejó un intensa operativo en la zona serrana del estado, donde elementos federales fueron agredidos por civiles armados. En Durango, la Fiscalía General de la República (FGR) llevó a proceso a un hombre señalado por su probable participación en un caso de desaparición forzada y homicidio calificado.

Se trata de dos acciones que involucran a autoridades federales y que derivaron en detenciones y procesos judiciales por hechos relacionados con la violencia y la actividad criminal.

Nueve detenidos y 40 artefactos explosivos asegurados

Como parte de las acciones de reforzamiento de seguridad implementadas en Mazatlán y otras zonas de Sinaloa, personal de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizó un despliegue en la región serrana del estado, en los límites con Durango.

Durante la operación, los elementos federales fueron atacados con disparos de arma de fuego por civiles armados que se trasladaban en seis camionetas.

De acuerdo con la información difundida por el Gabinete de Seguridad, la agresión fue controlada y nueve personas fueron detenidas. Las autoridades señalaron que los individuos estarían presuntamente vinculados con una fracción del Cártel de Sinaloa.

Entre lo asegurado se encuentran:



17 armas largas, incluida una ametralladora.

127 cargadores.

40 artefactos explosivos improvisados.

Equipo táctico.

FGR procesa a implicado en desaparición forzada

En otro caso, la Fiscalía General de la República llevó a proceso a José Emmanuel Hernández Rendón por su probable participación en los delitos de desaparición forzada de personas y homicidio calificado con ventaja, en agravio de una persona.

Los hechos que se le atribuyen ocurrieron en marzo de 2022, en el municipio de Vicente Guerrero, Durango. Según la información difundida, el imputado presuntamente hizo subir a la víctima a un vehículo.

Hernández Rendón fue detenido en días pasados en Jalisco por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra.

Tras la presentación de los datos de prueba por parte del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH), un juez de control determinó vincularlo a proceso.

¿Qué medidas cautelares impusieron a José Emmanuel Hernández Rendón?

Además de la vinculación a proceso, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

El imputado permanecerá en el Centro Federal de Reinserción Social número 7 de Durango mientras continúa el proceso judicial.

Las autoridades fijaron un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual el Ministerio Público podrá continuar con la recopilación de elementos relacionados con el caso.

Ambas acciones forman parte de intervenciones de autoridades federales en entidades donde se investigan hechos relacionados con la violencia y la actividad de grupos criminales. Mientras en Sinaloa el despliegue derivó en detenciones y aseguramientos, en Durango el caso avanzó a una etapa judicial por hechos ocurridos cuatro años antes.