Oposición revienta contra Morena: denuncian manipulación de cifras de violencia y desapariciones

El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, responsabilizó directamente al expresidente Andrés Manuel López Obrador del deterioro en la relación con Estados Unidos y aseguró que las acusaciones del presidente Donald Trump sobre la influencia del crimen organizado en México son consecuencia de la estrategia de seguridad implementada durante el sexenio pasado.

Junto con el senador panista Ricardo Anaya, acusó además que el gobierno de Morena intenta construir una narrativa de éxito en materia de seguridad mientras, sostuvieron, las cifras oficiales esconden la verdadera dimensión de la violencia que enfrenta el país.

PRI y PAN acusan que Morena niega la realidad de la violencia

Para Manuel Añorve, el gobierno de Morena no sólo ha fracasado en contener la violencia, sino que además se niega a reconocer el tamaño del problema. El legislador sostuvo que el oficialismo responde a las críticas con descalificaciones en lugar de explicar por qué continúan los homicidios, las desapariciones y los feminicidios.

Incluso comparó la actitud del partido en el poder con la de regímenes autoritarios, al considerar que intenta imponer una versión oficial de la realidad mientras desestima cualquier dato o cuestionamiento que contradiga el discurso gubernamental.

Añorve fue más allá y responsabilizó al expresidente López Obrador de haber llevado la relación con Estados Unidos a un punto de tensión que hoy, dijo, se refleja en las constantes declaraciones de Donald Trump sobre la presencia del crimen organizado en territorio mexicano.

El coordinador de los senadores de @AccionNacional, Ricardo Anaya (@RicardoAnayaC) dijo que #Morena va a la baja y cada vez más los mexicanos identifican a ese movimiento como un narco partido.



Además, consideró que en el 2027 habrá un voto de castigo para Morena.



Vía… pic.twitter.com/uYHDtuwih4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 18, 2026

Ricardo Anaya denuncia un presunto maquillaje de las cifras

Ricardo Anaya acusó que el gobierno federal presume una disminución de los homicidios gracias a un cambio en la forma en que se clasifican las muertes violentas y no porque realmente haya menos violencia.

Como ejemplo, señaló el caso de Baja California Sur. Explicó que durante el primer cuatrimestre de 2026 las estadísticas oficiales reportaron únicamente 17 homicidios, pero aseguró que en ese mismo periodo hubo 116 personas fallecidas por hechos violentos.

Según el senador panista, esos casos fueron registrados bajo la categoría de "otros delitos que atentan contra la vida", lo que, afirmó, permite reducir artificialmente el número de homicidios que aparecen en los informes oficiales.

Para Anaya, cambiar el nombre de un delito no cambia la realidad que viven las víctimas ni sus familias. "Al final son muertos", insistió al cuestionar la metodología utilizada para integrar las estadísticas.

Añorve acusa que también esconden feminicidios y desapariciones

Manuel Añorve sostuvo que el presunto maquillaje no se limita a los homicidios. Afirmó que fiscalías estatales, particularmente en entidades gobernadas por Morena, también estarían ocultando cifras relacionadas con feminicidios y personas desaparecidas.

El priista aseguró que por esa razón resulta "muy extraño" que distintos indicadores oficiales reporten reducciones importantes en los delitos, mientras la percepción de inseguridad y los hechos violentos siguen ocupando diariamente los titulares.