“Yo con Maru”: PAN reta a Morena a usar camisetas de apoyo a Rocha Moya y las rechazan

La discusión de la reforma judicial volvió a subir de tono en el Senado, pero esta vez no solo por los votos o los discursos. Legisladores del PAN encabezados por Ricardo Anaya llevaron la confrontación política hasta la tribuna con playeras que decían “Yo con Maru”, en respaldo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y lanzaron un reto directo a Morena: ponerse una camiseta con la frase “Yo con Rocha”.

El momento ocurrió durante el debate sobre la reforma constitucional relacionada con el Poder Judicial y las nuevas causales de nulidad electoral. Mientras los panistas aparecían portando las camisetas azules, también mostraban playeras guindas que ofrecían a los senadores oficialistas.

VIDEO: Ricardo Anaya reta a Morena en plena sesión

Desde la tribuna, Ricardo Anaya cuestionó varias veces a los legisladores de Morena sobre si alguno estaba dispuesto a usar la camiseta con el mensaje de apoyo al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“¿Alguien pasa a ponerse la playera de ‘Yo con Rocha’?”, lanzó el coordinador panista mientras sus compañeros levantaban las camisetas frente al Pleno.

Al no obtener respuesta, insistió nuevamente.

“¿En serio nadie? ¿Ninguna, ningún senador de Morena se quiere poner la playera de ‘Yo con Rocha’?”, dijo, en medio de gritos y reclamos desde los escaños oficialistas.

La escena rápidamente encendió el ambiente en el Senado y provocó reacciones dentro de la bancada morenista.

¿Y por qué no se pusieron la playera? Sólo eso les falta...



En plena discusión de la reforma judicial, senadores del @AccionNacional liderados por Ricardo Anaya (@RicardoAnayaC) portaron playeras con la frase “Yo con Maru” como gesto de respaldo a la gobernadora de Chihuahua.… pic.twitter.com/ahd2ZIToGV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 29, 2026

PAN acusa intento de control total del Poder Judicial

Durante su intervención, Anaya aseguró que la reforma impulsada por Morena no solo modifica reglas electorales, sino que también busca consolidar control político sobre el Poder Judicial.

El panista afirmó que los cambios constitucionales servirían para proteger a figuras cercanas al oficialismo y perseguir a opositores.

“Para proteger a los narcogobernadores como Rubén Rocha Moya y para perseguir a opositores como Maru Campos”, acusó el senador.

Además, sostuvo que la nueva causal de nulidad electoral relacionada con la injerencia extranjera podría convertirse en una herramienta para invalidar elecciones de manera discrecional.

Fernández Noroña reclama “falta de respeto”

La protesta panista no cayó bien en Morena. Desde su escaño, el senador Gerardo Fernández Noroña reclamó la forma en que se desarrolló la manifestación en tribuna y acusó al PAN de faltar al respeto durante la sesión.

Aunque el intercambio no pasó a mayores, el episodio volvió a reflejar el nivel de confrontación que rodea la discusión de la reforma judicial y electoral impulsada por la mayoría oficialista.

