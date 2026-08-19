“Las cosas no están bien": Tras 2 años de Morena en Yucatán, oposición alza la voz ante la inseguridad

Tres exgobernadores priistas lanzaron un señalamiento firme contra el gobierno morenista de Joaquín Díaz Mena en Yucatán por el clima creciente de inseguridad. Miguel Alonso Reyes, Rolando Zapata Bello y Rubén Moreira Valdez coincidieron en que la percepción de seguridad en la entidad va en deterioro y exigieron al régimen morenista actuar de manera urgente para recuperar la confianza ciudadana y evitar daños mayores a la economía local.

Exgobernadores critican deterioro de la seguridad en Yucatán

Miguel Alonso, exgobernador de Zacatecas, fue directo al analizar el clima de inseguridad en Yucatán. “Si no se siente más tranquila, es que la gente sabe que las cosas no están bien”, dijo.

Además, advirtió que este escenario ya tiene consecuencias económicas, porque los empresarios no realizan más inversiones ante dichas dificultades e incluso, “eventualmente se pueden ir” del estado.

#HechosMeridianoYucatán 🔵| ¡Se perdió la tranquilidad en Yucatán!



A casi dos años del gobierno #morenista de Joaquín Día Mena, la oposición señala un aumento en la inseguridad y aseguran que hoy las familias yucatecas viven con temor de ser víctimas de un delito. ⚠️📉… pic.twitter.com/EfcxJ7JZaO — TV Azteca Yucatán (@AztecaYucatan) August 19, 2026

INEGI confirma caída de Mérida en percepción de seguridad

La crítica de los exmandatarios coincide con cifras oficiales. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, Mérida pasó de ocupar el primer lugar en percepción de seguridad al catorceavo.

En el segundo trimestre de 2026, 38% de los meridanos manifestó sentir miedo de ser víctima de un delito, un incremento de 4.5 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior.

Acusan pérdida de confianza institucional y aumento de la violencia

Para Rolando Zapata, exgobernador de Yucatán, la obligación de garantizar la paz recae directamente en el gobierno que encabeza Díaz Mena. Sin embargo, señaló que existe una preocupación de fondo por las acciones del régimen morenista para mantener el poder y sus vínculos con el crimen organizado.

“Es una pérdida de confianza en las instituciones, (...) la desaparición de organismos autónomos, en la reforma al poder judicial, los jueces del acordeón, todo eso ha generado una desconfianza ciudadana y principalmente el hecho de que Morena ha sido calificado como un narcopartido”, afirmó.

Exigen acciones urgentes para frenar impacto económico en la entidad

Rubén Moreira Valdez, exgobernador de Coahuila y actual coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, resaltó que Yucatán solía estar en los primeros lugares de seguridad, pero ahora existe “una creciente sensación de que las cosas no marchan bien”. Para el líder tricolor en la Cámara Baja, es urgente que los yucatecos empiecen a sentirse seguros antes de que sea demasiado tarde.

Con información de Cruz Reséndiz.