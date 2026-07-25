¿En la combi o en la calle? Lugares más inseguros en México en 2026: esto dejó de hacer la gente

¿Cuáles son los lugares más inseguros en México? Una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revela cuál fue la percepción de inseguridad en 2026 en espacios públicos, cifras que muestran cómo vive la población en materia de seguridad.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2026, elaborada por el INEGI, dio a conocer los lugares donde las personas manifestaron sentirse inseguras.

¿Cuáles son las ciudades más inseguras de enero a marzo 2026?

Los resultados de la ENSU 2026 contemplan los lugares públicos y las ciudades en donde las personas manifestaron sentirse más inseguros. Las áreas urbanas con mayor incremento en la percepción de inseguridad, de marzo a junio de 2026, fueron:



San Pedro Garza García : pasó de 4.4 a 10.6 por ciento

: pasó de 4.4 a 10.6 por ciento Los Mochis , de 21.1 a 31.2 por ciento

, de 21.1 a 31.2 por ciento Apodaca, de 26.1 a 33.4 por ciento

Zonas públicas con mayor inseguridad en México en 2026

La encuesta se recolecta cada trimestre en 91 áreas urbanas del país y el propósito es informar la percepción de la seguridad pública.

En junio de 2026, 59.8 % de la población de 18 años y más residente en 91 ciudades consideró que era inseguro vivir en su ciudad; el porcentaje que se registró en marzo fue de 61.5 por ciento.

Los espacios en done la gente dijo sentirse insegura son:



70.3 % manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos instalados en la vía pública



manifestó sentirse insegura en los instalados en la vía pública 63.4 % en las calles



62.4 % en el transporte público



56.3 % en la carretera

Los delitos que marcaron la inseguridad en México

El INEGI reportó que en el primer semestre de 2026, se estima que 31.0 % de los hogares tuvo, como mínimo, una víctima de:



Robo total o parcial de vehículo

Robo en casa habitación

Robo o asalto en calle o transporte público (incluye robo en banco o cajero automático)

Extorsión o fraude

Robo en forma distinta a las anteriores

En el segundo trimestre de 2026, 42.0 % de la población de 18 años y más en las 91 ciudades manifestó que modificó sus hábitos debido a la inseguridad, como llvar consigo objetos de valor como joyas, dinero o tarjetas de crédito, por temor a sufrir algún delito.

Además, 38.2 % modificó rutinas en cuanto a permitir que las y los menores salgan sin compañía.

Por su parte, 35.9 % reconoció que dejó de caminar de noche en los alrededores de su casa y 22.5 %, a visitar parientes o amigos.

