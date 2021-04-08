OPS afirma que América Latina no tiene vacunas suficientes

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) consideró que los países de América Latina y El Caribe no han podido acceder de manera justa a las vacunas contra Covid-19, por lo que deben buscar alternativas para lograr una inmunización equitativa.

Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, aseguró que en ambas regiones “están recibiendo mucho menos vacunas de lo que sería necesario”, una situación que debe manejarse como un tema urgente en la salud pública global.

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El funcionario explicó que es importante garantizar un acceso más rápido y más amplio a las vacunas, que incluya la fabricación en países de Latinoamérica y El Caribe, así como la colaboración entre naciones.

Hasta ahora se han aplicado más de 210 millones de vacunas contra Covid-19 en 49 países de la región de las Américas; sin embargo, la mayoría se administraron en Estados Unidos, que con más de 155 millones de dosis, ha vacunado a pocos más del 46.6% de su población.

Para vencer al COVID-19 y prepararnos para enfrentar una 🦠 similar en el futuro, debemos trabajar 🤝 para garantizar la salud de todos en las 🌎, y generar las condiciones que empoderan a las 🧓🏽🧑🏿‍🦲👩🏾‍🦱 afectadas desproporcionalmente.#EquidadenSalud pic.twitter.com/rdJQE0icAz — OPS/OMS (@opsoms) April 7, 2021

Es preocupante la situación de la pandemia en América del Sur

Por otra parte, Carissa Etienne, directora de la OPS, dijo que América del Sur es la región más preocupante en lo que respecta a las infecciones de Covid-19, ya que los casos están aumentando en casi todos los países.

“En ningún lugar las infecciones son tan preocupantes como en Sudamérica, sobre todo en Brasil”, añadió la directora de la OPS.

De acuerdo con Reuters, Brasil ha registrado el aumento más despiadado y los científicos pronostican que pronto superará lo peor de una ola récord ocurrida en enero en Estados Unidos, tras registrar más de 4 mil muertes diarias el pasado martes 6 de abril.

“Nuestra preocupación en este momento también son los ciudadanos brasileños en este contexto en que los servicios de salud están sobrepasados”, expuso Etienne.

Además, las unidades de terapia intensiva están cerca de su capacidad máxima en Perú y Ecuador, los casos se han duplicado en zonas de Bolivia y Colombia en la última semana, mientras que Estados Unidos, Brasil y Argentina se encuentran entre los 10 países con el mayor número de nuevas infecciones a nivel mundial.

Para detener la transmisión del Covid-19, concluyó Etienne, “ se requiere una acción decisiva de los gobiernos locales y nacionales”.

Promover la colaboración entre los niveles de gobierno (federal, estatal, municipal) y fomentar acciones con otros sectores que van más allá del control de 🦠 y considera las circunstancias en las que las personas viven y trabajan para ofrecerles una mejor salud.#EquidadenSalud pic.twitter.com/72lDrwNmdq — OPS/OMS (@opsoms) April 8, 2021

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