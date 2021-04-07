Casos de variante británica de Covid-19 ya predominan en EUA

(Reuters) - La variante altamente contagiosa de Covid-19 descubierta por primera vez en Reino Unido se ha convertido en la cepa más común del virus en Estados Unidos, mientras los casos siguen subiendo, dijo una autoridad de salud estadounidense.

La cepa, conocida como B.1.1.7, fue identificada en Reino Unido el pasado otoño boreal y desde entonces ha sido detectada en 52 jurisdicciones de Estados Unidos,y el número de contagios confirmados de esa mutación supera los 16 mil, dijo la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la doctora Rochelle Walensky, en una sesión informativa con los medios en la Casa Blanca.

Los funcionarios de salud pública de Estados Unidos han instado a los ciudadanos a vacunarse lo antes posible, en parte para evitar la propagación de nuevas variantes del coronavirus.

Estados Unidos también ha detectado casos de una variante descubierta por primera vez en Sudáfrica que se cree que es resistente a algunas vacunas y tratamientos contra el Covid-19. Esa cepa se ha encontrado en 36 jurisdicciones, según datos federales actualizados por última vez el martes.

Mientras se suman al menos 386 infecciones de la variante sudafricana (B.1.351), presente en 36 de los estados, y 356 de la brasileña (P.1), que ya está en 25 de las regiones, según la misma fuente.

VACUNACIÓN EN ESTADOS UNIDOS

Estados Unidos administró en promedio unos 3 millones de dosis diarias de vacunas contra el Covid-19 durante la semana pasada, un 8% más que el promedio de siete días anteriores, dijo Walensky.

El suministro de vacunas ha aumentado significativamente en Estados Unidos en las últimas semanas, ya que Johnson & Johnson comenzó a producir millones de dosis de sus inyecciones autorizadas recientemente. Pfizer / BioNTech y Moderna también aumentaron recientemente su capacidad de producción de vacunas.

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Pese a todo, los casos diarios de coronavirus en Estados Unidos promedian 63 mil en los últimos siete días, un 2,3% más que el promedio de los siete días anteriores, dijo Walensky.

Asimismo, indicó que los CDC han identificado una serie de brotes de Covid-19 relacionados con eventos deportivos juveniles, y que las comunidades que experimentan un alto número de casos deben evitar la celebración de tales eventos.

