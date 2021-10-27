OPS: América reporta la cifra más baja de Covid-19 en más de un año

América reportó en la última semana su cifra más baja de contagios y muertes por Covid-19 en más de un año, informó el miércoles el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa.

El médico brasileño de la OPS aseguró que la baja da motivos para ser "optimistas", aunque todavía se debe "permanecer alerta", y agregó que más de la mitad de la población de América Latina y el Caribe aún permanece desprotegida contra el Covid-19.

Durante la última semana, 800.000 nuevas infecciones por Covid-19 y 18.000 muertes relacionadas fueron reportadas en América.

📢 "Es fundamental que los países sigan implementando medidas de salud pública como el uso de mascarillas, el distanciamiento y la limitación de reuniones grandes, porque muchos países todavía están luchando por ampliar la cobertura de la 💉 vacuna #COVID19 ", @Jarbas_Barbosa pic.twitter.com/pDQiiJhLec — OPS/OMS (@opsoms) October 27, 2021

Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS):

Son las cifras de Covid-19 más bajas en más de un año. Tenemos motivos para ser optimistas, pero debemos permanecer alertas.

En América del Norte, Central y del Sur, las infecciones y muertes por Covid-19 están a la baja, con algunas excepciones, explicó Barbosa: Belice ha reportado un "fuerte aumento" en las muertes y Paraguay duplicó sus casos de Covid-19 en la última semana.

Además, algunas islas pequeñas del Caribe están alcanzando sus primeros picos pandémicos, como San Cristóbal y Nieves, Barbados, Anguila y San Vicente y las Granadinas.

¿Qué dice la OPS sobre la vacunación contra el Covid-19?

Actualmente, casi el 44% de la población de América Latina y el Caribe ha completado su esquema de vacunación contra el Covid-19. Sin embargo, en Guatemala, San Vicente y las Granadinas, Jamaica, Nicaragua y Haití, menos del 20% de las personas han completado su esquema de vacunación, informó la OPS.

Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS):