Asesores de la FDA avalan vacuna COVID Pfizer/BioNTech para niños en EU

Un panel de expertos votó el martes 26 de octubre para recomendar que la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) autorice la vacuna Pfizer/BioNTech contra la COVID-19 para niños de 5 a 11 años, diciendo que los beneficios de la inyección superan los riesgos.

Una autorización para ese grupo de edad sería un paso normativo importante para llegar a unos 28 millones de niños para la inoculación, la mayoría de ellos de regreso a la escuela para el aprendizaje en persona.

La vacuna podría estar disponible para el grupo de edad más joven tan pronto como la próxima semana. La FDA no está obligada a seguir los consejos de sus expertos externos, pero generalmente lo hace. La votación fue de 17 a favor y una abstención.

"Para mí, la pregunta es bastante clara, no queremos que los niños mueran de COVID, incluso si son muchos menos niños que adultos", dijo la Dra. Amanda Cohn, experta en vacunas pediátricas de los CDC y miembro con derecho a voto de el panel. "Y no los queremos en la UCI", dijo.

Si bien son raros los niños que se enferman gravemente o mueren por COVID-19 en comparación con los adultos, algunos desarrollan complicaciones y las infecciones en niños no vacunados han aumentado debido a la variante Delta, que se transmite fácilmente. Los datos de la Academia Estadounidense de Pediatría muestran que más de 500 niños estadounidenses han muerto a causa del COVID-19.

La Organización Mundial de la Salud desde mayo ha estado instando a los países ricos a reconsiderar los planes para vacunar a los niños y, en cambio, donar inyecciones de COVID-19 al programa COVAX para su distribución a los países más pobres.

BREAKING: The @US_FDA Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (#VRBPAC) voted in support of granting Emergency Use Authorization (EUA) for the Pfizer-BioNTech #COVID19 vaccine in children ages 5 to <12 years.



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Autorización para la vacuanción de niños de 5 a 11 años en EU

Si la FDA autoriza las vacunas para este grupo de edad, un panel asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) se reunirá la próxima semana para hacer una recomendación sobre la administración de la vacuna. El director de los CDC tendrá la última palabra.

Solo algunos otros países, incluidos China, Cuba y los Emiratos Árabes Unidos, hasta ahora han aprobado las vacunas COVID-19 para niños de este grupo de edad y menores.

En Estados Unidos, solo 57% de la población está completamente vacunada, por detrás de otras naciones como Reino Unido y Francia.

Aún así, el porcentaje de niños pequeños que podrían recibir la vacuna puede ser bajo. La tasa de vacunación para jóvenes estadounidenses de 12 a 15 años está por debajo de otros grupos de edad en aproximadamente 47%.

Pfizer y BioNTech están buscando autorización para una dosis más baja de 10 microgramos de la vacuna en niños pequeños, en comparación con 30 microgramos para los de 12 años o más. La vacuna ha sido autorizada para las edades de 12 a 15 desde mayo, luego de ser autorizada para los mayores de 16 años en diciembre.

Las compañías han dicho que su vacuna mostró una eficacia de 90,7% contra el coronavirus en un ensayo clínico en niños de 5 a 11 años.

Si se autoriza, es probable que la vacuna Pfizer/BioNTech sea la única disponible para el grupo de edad en los Estados Unidos durante algún tiempo.

Pfizer ha dicho que podría tener datos de su ensayo clínico en niños aún más pequeños, de 2 a 4 años, para fin de año.

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