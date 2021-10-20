Restringir a viajeros por vacuna podría ser discriminación: OPS

Los países deben permitir la entrada a los viajeros vacunados, independientemente de su tipo de vacuna para evitar la discriminación y facilitar los negocios, dijo el miércoles un alto funcionario de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Con el aumento de las tasas de vacunación, los países se enfrentan a nuevas preguntas sobre cómo contener la propagación del COVID-19 y al mismo tiempo aliviar las restricciones de viaje.

ESTADOS UNIDOS SOLO LAS AUTORIZADAS POR LA OMS

Estados Unidos dijo la semana pasada que reabriría la frontera terrestre con México, la más transitada del mundo, pero solo permitiría a las personas que hayan sido inoculadas con vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), dejando de lado dos inyecciones muy utilizadas en México, Sputnik V de Rusia y CanSino de China.

"Es muy importante que los países puedan llegar a acuerdos bilaterales, multilaterales, para que se acepten todas las vacunas que se están utilizando", dijo en rueda de prensa el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa.

"Puede facilitar el turismo, puede facilitar los negocios, es de interés para la sociedad", agregó.

Añadió que rechazar a las personas en función de su vacuna podría afectar injustamente a ciertos viajeros. "Esto, sin duda, podría crear una especie de discriminación", dijo.

💉 Al igual que otras vacunas, las vacunas COVID-19 fueron diseñadas para salvar vidas y protegernos de los síntomas más graves del virus, y claramente lo están logrando - @DirOPSPAHO #LasVacunasFuncionan https://t.co/GVWCq9oCi9 — OPS/OMS (@opsoms) October 20, 2021

MÉXICO INSTARÁ A LA OMS PARA QUE APRUEBE VACUNA RUSA Y CHINA

Millones de mexicanos han sido vacunados con inyecciones de Sputnik V y CanSino, ninguna de las cuales está aprobada por la OMS, y el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que instará a la OMS a acelerar las aprobaciones.

El 41% de las personas en América Latina y el Caribe ahora han sido vacunadas completamente contra COVID-19, aunque no de manera uniforme en toda la región, dijo la directora de la OPS, Carissa Etienne.

El programa de intercambio de vacunas COVAX está configurado para proporcionar otros 4,6 millones de inyecciones a la región para el final de la semana.

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Etienne instó a las personas a vacunarse tanto contra el coronavirus como contra la influenza, y señaló que algunas personas podrían tener las defensas más bajas contra la influenza por quedarse en casa y el distanciamiento social.

