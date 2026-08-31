Oración de hoy para encontrar soluciones: La plegaria para pedirle a San Egidio Abad por ayuda en momentos difíciles este 1 de septiembre

Un nuevo mes representa una nueva oportunidad para enfrentar retos personales, financieros o laborales. En caso de tener una situación complicada donde crees que no hay salida, vale la pena tomar un minuto para leer la oración de hoy en busca de claridad para pedir fortaleza.

Este 1 de septiembre, la fe católica dedica su atención a San Egidio Abad, un intercesor fundamental al que miles de personas acuden para solicitar protección, esperanza y ayuda frente a necesidades económicas o problemas difíciles de resolver.

Oración para hoy 1 de septiembre

Esta oración busca calmar la mente y abrir el corazón a la esperanza, especialmente cuando el dinero no alcanza o los conflictos laborales generan tensión constante. Al dirigir tus peticiones a San Egidio, enfocas tu energía en encontrar soluciones viables y en pedir la sabiduría necesaria para librar los obstáculos que hoy bloquean tu camino.

A continuación, te presentamos la oración sugerida para pedir su intercesión y recuperar la calma:



“Oh, glorioso San Egidio, tú que en vida demostraste compasión por los más necesitados y brindaste consuelo a los afligidos, escucha mi petición en este día. Acudo a ti buscando tu valiosa intercesión ante Dios para que me conceda la gracia de superar estas dificultades económicas y laborales que hoy me quitan la paz. Ayúdame a encontrar una salida a mis problemas, ilumina mi mente para tomar decisiones sabias y protégeme de la desesperanza. Concede a mi familia la tranquilidad material y espiritual que tanto necesitamos para avanzar. Amén.”

Santoral hoy 1 de septiembre

La Iglesia Católica celebra la vida y obra de San Egidio Abad cada 1 de septiembre. La historia relata que este santo vivió como ermitaño en profunda austeridad y que dedicó su existencia a la caridad, la oración y la protección de los grupos más vulnerables de su época.

El abad fundó un importante monasterio en Francia y rápidamente ganó fama de milagroso gracias a su extraordinaria capacidad para socorrer a quienes enfrentaban situaciones extremas y carecían de apoyo.

Hoy en día, la devoción lo sitúa entre los santos patronos más efectivos para resolver crisis financieras, calmar la incertidumbre y encontrar empleo estable. Los devotos le confían sus angustias más secretas, sabiendo que su figura representa la ayuda desinteresada y el cobijo seguro en medio de la tormenta.