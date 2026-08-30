Oración de hoy para el regreso a clases: La plegaria para pedirle a la Virgen de Guadalupe por los estudiantes este 31 de agosto

Este lunes 31 de agosto, millones de estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria tienen el regreso a clases para un nuevo ciclo escolar. Los padres de familia pueden encontrar en la oración de hoy a la Virgen de Guadalupe por protección para sus hijos.

Los creyentes le piden a la patrona de México que ilumine la mente de los niños y jóvenes, les otorgue sabiduría en sus estudios y los libre de cualquier peligro durante sus traslados.

Oración para hoy 31 de agosto

Para realizar esta plegaria, los fieles recomiendan encender una vela blanca y reunir a los estudiantes del hogar.

“¡Oh Virgen Inmaculada, Madre del verdadero Dios y Madre nuestra! En este día de regreso a clases, pongo bajo tu santo manto mi vida, mis estudios y el deseo de aprender.

Madre tierna, que miras con amor a todos tus hijos desde el Tepeyac, guíame de la mano en este nuevo ciclo escolar. Dame un corazón atento, paciencia para superar las dificultades, alegría para convivir con mis compañeros y deseos de hacer siempre el bien.

Ilumina mi mente y fortalece mi voluntad para aprovechar esta oportunidad de estudiar. Cuida también a mis maestros, a mi familia y a todos los que me acompañan en este camino.

Ponemos todo lo que somos y tenemos bajo tu cuidado maternal. Amén.”

Santoral hoy 31 de agosto

Además de encomendar a los estudiantes a la Virgen María, la Iglesia Católica recuerda a figuras importantes en este 31 de agosto. El calendario litúrgico celebra principalmente a San Ramón Nonato, patrono de las mujeres embarazadas, los partos y los acusados falsamente.

Los feligreses acuden a este santo de origen español, perteneciente a la Orden de la Merced, para pedir protección contra los chismes, las injusticias y las malas lenguas.

