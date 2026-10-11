El mundo digital consume gran parte de nuestro tiempo diario y transforma la manera en que se relacionan las personas. Muchas pueden experimentar ansiedad al comparar su realidad con las vidas de otros usuarios en redes sociales. La oración de hoy está enfocada en pedir paz mental a través de la intercesión de San Carlo Acutis al estar en línea.

Este joven demostró que todos podemos utilizar la tecnología como una herramienta poderosa para el bien, sin permitir que las pantallas luminosas nos alejen de las verdaderas prioridades.

Oración de hoy 12 de octubre a San Carlo Acutis para pedir paz mental en el mundo digital

La siguiente oración nos ayuda a pedir sabiduría en nuestro manejo diario del internet y los dispositivos móviles, ideal para rezarla antes de comenzar a navegar por nuestras aplicaciones favoritas.

"Amado Dios, por intercesión de San Carlo Acutis, te pido luz y discernimiento para utilizar la tecnología y las redes sociales con absoluta responsabilidad. Ayúdame a no comparar mi vida con las imágenes irreales que otros publican en internet. Libera mi corazón de la envidia, la ansiedad y la constante necesidad de aprobación virtual. Enséñame a valorar mi propia existencia y a dedicar más tiempo de calidad a las personas que tengo físicamente cerca. Dame la fuerza para apagar las pantallas cuando deba conectar con mi espíritu, con mi mente y con mi familia. Permite que mis palabras y acciones en el mundo digital siempre construyan, animen y reflejen empatía hacia los demás. Amén."

Santoral de hoy 12 de octubre: historia y legado de Carlo Acutis

El calendario católico conmemora este lunes 12 de octubre a Nuestra Señora del Pilar, una advocación mariana de gran arraigo internacional. Sin embargo, la Iglesia también celebra a San Carlo Acutis, el primer santo de la generación millennial, canonizado recientemente en el año 2025. Este joven programador italiano revolucionó la visión tradicional de la santidad al unir la devoción cristiana cotidiana con el diseño web y las computadoras.

Acutis comprendió perfectamente el inmenso poder de las redes sociales y decidió emplearlas para compartir mensajes positivos, esperanza y conocimiento. Su legado nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestro propio consumo digital diario. Él nos enseña a construir un entorno virtual sano, donde evitemos la toxicidad, la envidia y el consumismo, para valorar mucho más el tiempo presencial con nuestros seres queridos. Celebrar su memoria durante esta jornada implica asumir el compromiso de lograr un verdadero equilibrio entre nuestra vida espiritual y el inevitable avance tecnológico.