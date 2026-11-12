El ritmo acelerado de la vida moderna nos exige cumplir con múltiples obligaciones al mismo tiempo en el hogar y en el trabajo. Sin embargo, no tienes que enfrentar estas presiones en solitario ni permitir que la angustia domine tus pensamientos. La oración de hoy puede ser valiosa para gestionar el agotamiento cotidiano.

Oración para hoy 13 de noviembre para calmar la ansiedad y el agotamiento laboral

“Señor, en este día me acerco a ti para entregarte mis cargas y mis responsabilidades. Reconozco que a veces mis obligaciones me abruman y siento que me faltan fuerzas para continuar mi camino. Te pido que derrames tu sabiduría sobre mí para organizar mis tareas y cumplir con mis deberes de la mejor manera posible. Renueva mi energía, fortalece mi voluntad y aleja de mi mente cualquier sentimiento de angustia o frustración. Ayúdame a cerrar esta semana laboral con paz en el corazón, sabiendo que tú guías mis pasos y bendices el esfuerzo de mis manos. Amén.”

Qué se celebra en el santoral católico este 13 de noviembre

El calendario litúrgico marca este viernes 13 de noviembre como Feria del Tiempo Ordinario, es decir, cuando no hay una celebración específica hacia un santo en particular. Durante este periodo, la Iglesia católica nos invita a reflexionar sobre la presencia de Dios en los aspectos más comunes y rutinarios de nuestra existencia. Aunque no celebramos una festividad mayor en México, esta fecha representa una oportunidad perfecta para santificar el trabajo diario y encontrar un propósito superior en nuestras labores habituales.

Además, en este día los fieles recuerdan a figuras inspiradoras como San Diego de Alcalá, un humilde fraile franciscano que alcanzó la santidad a través de oficios sencillos y un servicio desinteresado hacia los demás.