Ayer, los fieles católicos recordaron a Santa Mónica y sus lágrimas constantes. Hoy, la historia completa su círculo al honrar a su hijo, San Agustín de Hipona. Quienes buscan dejar atrás los errores del pasado encuentran en esta fecha una interesante oportunidad. Si anhelas transformar tu camino y acercarte a Dios, puedes acercarte a la oración de este día.

Oración para hoy 28 de agosto

La tradición católica propone encomendarse a San Agustín de Hipona para alcanzar la paz interior y el perdón. Los creyentes utilizan estas palabras para pedir fortaleza, soltar las ataduras del pasado y abandonar definitivamente aquello que lastima el alma.

“Oh, glorioso San Agustín, tú que conociste las sombras del mundo y el peso de los errores antes de encontrar la luz de la verdad, intercede por mí en este día. Tú que experimentaste una conversión profunda gracias a la misericordia divina y a las oraciones de tu santa madre, ayúdame a transformar mi corazón.

Te pido que me guíes para dejar atrás mis faltas del pasado. Otórgame la sabiduría necesaria para reconocer mis equivocaciones y la valentía para emprender un nuevo comienzo. Enséñame a buscar a Dios con la misma pasión con la que tú lo buscaste, para que logre encontrar esa paz interior que el mundo terrenal no ofrece.

Ayúdame a comprender que nunca es tarde para el perdón y que el amor divino siempre espera nuestro regreso. Dame fuerzas para cambiar aquello que me hace daño y guíame por el sendero de la fe verdadera. Amén.”

Santoral hoy 28 de agosto

La Iglesia Católica celebra hoy a San Agustín de Hipona. Su figura destaca dentro del cristianismo porque representa el triunfo absoluto de la gracia sobre la debilidad humana.

Durante su juventud, Agustín vivió completamente alejado de las enseñanzas religiosas, inmerso en placeres mundanos y filosofías vacías. Sin embargo, su sed insaciable de conocimiento lo llevó a cuestionar su propio estilo de vida.

El llanto constante de su madre y las brillantes predicaciones de San Ambrosio en Milán lograron penetrar su mente. Agustín experimentó un cambio de vida radical que sacudió sus cimientos. Abandonó sus antiguos hábitos, recibió el bautismo y dedicó el resto de sus días a estudiar, escribir y defender la fe cristiana. Posteriormente, asumió el cargo de obispo de Hipona en el norte de África, guiando a su comunidad con enorme sabiduría.

Hoy en día, millones de personas leen sus “Confesiones”, una obra maestra literaria y espiritual donde relata su lucha interna y su eventual rendición ante la divinidad.