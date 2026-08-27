Uniformes, útiles, transporte escolar y lunch: Regreso a clases costará más de $12 mil pesos por alumno en México; lista de costos
El regreso a clases 2026 representará un gasto mayor a $12 mil pesos por alumno en México, una cifra que impacta el bolsillo de miles de familias mexicanas.
Un nuevo golpe al bolsillo. Entre el transporte escolar, la lista de útiles, el lunch y la renovación de uniformes, representa un fuerte impacto económico para las familias mexicanas este regreso a clases 2026, un gasto promedio que supera los $12 mil pesos por estudiante; esta es la lista de costos para el nuevo ciclo escolar.
¿Cuánto cuesta el regreso a clases 2026 por alumno en México?
La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) reveló que el regreso a clases 2026 costará alrededor de $12 mil 422 pesos por estudiante, un aumento del 13.80% a comparación del año pasado.
Para las familias mexicanas, esta temporada es la de mayor presión sobre el gasto, al concentrarse una serie de desembolsos indispensables para que las niñas, niños y jóvenes inicien el ciclo escolar 2026-2027, según la asociación civil.
Desglose de gastos: ¿En qué se van los 12 mil pesos del regreso a clases?
El último reporte de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes compartió la lista de gastos que realizan las madres y padres de familia antes del regreso a clases 2026; estos son los precios estimados por estudiante.
- Útiles escolares - $3 mil 802.23 pesos
- Uniformes y calzado - $4 mil 895 pesos
- Cuota escolar anual - $3 mil 200 pesos
- Artículos de limpieza - $369.83 pesos
Además, existen otros gastos a lo largo del ciclo escolar que impactan el bolsillo de las y los mexicanos, registrando un gasto extra de $4 mil pesos al mes.
- Transporte escolar - $2 mil 500 pesos mensuales
- Lunch por estudiante - $1, 500 pesos mensuales
Recuerda que el costo de estos productos y servicios podría variar dependiendo del establecimiento y zona a la que acudas a adquirir cada uno de estos.
📄 Boletín completo: https://t.co/PL1VXHVH64 pic.twitter.com/cTbJpcOIyz— ANPEC (@ANPECmx) August 21, 2026
Recomendaciones para ahorrar en la compra de útiles y uniformes este regreso a clases 2026
Si quieres ahorrar este regreso a clases 2026, la clave principal es reutilizar, planificar y comparar precios antes de realizar cualquier compra.
- Evita comprar antes de que salga la lista de útiles: Arma un presupuesto, escribe una lista y compra solo lo que realmente vas a utilizar.
- Reutiliza todo lo que puedas: Antes de decidir qué comprar, revisa las mochilas, útiles, cuadernos y uniformes; si están en buenas condiciones utilízalo.
- Evalúa antes de comprar: Antes de pagar realiza las siguientes preguntas: ¿Te va durar todo el ciclo?, ¿tiene buena calidad-precio? y ¿es la mejor opción?
- No te confíes y haz un análisis: Compara precios, lee reseñas.
Por otro lado, se recomienda a las y los usuarios guardar los tickets en caso de utilizar la garantía de algún producto, según la Procuraduría Federal del Consumidor.
¿Cuándo inicia el ciclo escolar 2026-2027 en México?
El ciclo escolar 2026-2027 en México inicia el próximo lunes 31 de agosto 2026 para las y los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, según el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
¡El gasto que nadie puede evitar! Esto gastarán las familias mexicanas por el regreso a clases 2026