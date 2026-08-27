Uniformes, útiles, transporte escolar y lunch: Regreso a clases costará más de $12 mil pesos por alumno en México; lista de costos

Un nuevo golpe al bolsillo. Entre el transporte escolar, la lista de útiles, el lunch y la renovación de uniformes, representa un fuerte impacto económico para las familias mexicanas este regreso a clases 2026, un gasto promedio que supera los $12 mil pesos por estudiante; esta es la lista de costos para el nuevo ciclo escolar.

¿Cuánto cuesta el regreso a clases 2026 por alumno en México?

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) reveló que el regreso a clases 2026 costará alrededor de $12 mil 422 pesos por estudiante , un aumento del 13.80% a comparación del año pasado.

Para las familias mexicanas, esta temporada es la de mayor presión sobre el gasto, al concentrarse una serie de desembolsos indispensables para que las niñas, niños y jóvenes inicien el ciclo escolar 2026-2027, según la asociación civil.

Desglose de gastos: ¿En qué se van los 12 mil pesos del regreso a clases?

El último reporte de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes compartió la lista de gastos que realizan las madres y padres de familia antes del regreso a clases 2026; estos son los precios estimados por estudiante.



Útiles escolares - $3 mil 802.23 pesos

Uniformes y calzado - $4 mil 895 pesos

Cuota escolar anual - $3 mil 200 pesos

Artículos de limpieza - $369.83 pesos

Además, existen otros gastos a lo largo del ciclo escolar que impactan el bolsillo de las y los mexicanos, registrando un gasto extra de $4 mil pesos al mes.



Transporte escolar - $2 mil 500 pesos mensuales

Lunch por estudiante - $1, 500 pesos mensuales

Recuerda que el costo de estos productos y servicios podría variar dependiendo del establecimiento y zona a la que acudas a adquirir cada uno de estos.

Recomendaciones para ahorrar en la compra de útiles y uniformes este regreso a clases 2026

Si quieres ahorrar este regreso a clases 2026, la clave principal es reutilizar, planificar y comparar precios antes de realizar cualquier compra.



Evita comprar antes de que salga la lista de útiles : Arma un presupuesto, escribe una lista y compra solo lo que realmente vas a utilizar.

: Arma un presupuesto, escribe una lista y compra solo lo que realmente vas a utilizar. Reutiliza todo lo que puedas : Antes de decidir qué comprar, revisa las mochilas, útiles, cuadernos y uniformes; si están en buenas condiciones utilízalo.

: Antes de decidir qué comprar, revisa las mochilas, útiles, cuadernos y uniformes; si están en buenas condiciones utilízalo. Evalúa antes de comprar : Antes de pagar realiza las siguientes preguntas: ¿Te va durar todo el ciclo?, ¿tiene buena calidad-precio? y ¿es la mejor opción?

: Antes de pagar realiza las siguientes preguntas: ¿Te va durar todo el ciclo?, ¿tiene buena calidad-precio? y ¿es la mejor opción? No te confíes y haz un análisis: Compara precios, lee reseñas.

Por otro lado, se recomienda a las y los usuarios guardar los tickets en caso de utilizar la garantía de algún producto, según la Procuraduría Federal del Consumidor.

¿Cuándo inicia el ciclo escolar 2026-2027 en México?

El ciclo escolar 2026-2027 en México inicia el próximo lunes 31 de agosto 2026 para las y los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, según el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).