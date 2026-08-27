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Uniformes, útiles, transporte escolar y lunch: Regreso a clases costará más de $12 mil pesos por alumno en México; lista de costos

El regreso a clases 2026 representará un gasto mayor a $12 mil pesos por alumno en México, una cifra que impacta el bolsillo de miles de familias mexicanas.

Regreso a clases 2026 costará más de 12 mil pesos: Lista de gastos en útiles, uniformes y transporte escolar
¿Cuánto gastan las familias este regreso a clases en México?|INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Escrito por: Fernanda Benítez

Un nuevo golpe al bolsillo. Entre el transporte escolar, la lista de útiles, el lunch y la renovación de uniformes, representa un fuerte impacto económico para las familias mexicanas este regreso a clases 2026, un gasto promedio que supera los $12 mil pesos por estudiante; esta es la lista de costos para el nuevo ciclo escolar.

¿Cuánto cuesta el regreso a clases 2026 por alumno en México?

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) reveló que el regreso a clases 2026 costará alrededor de $12 mil 422 pesos por estudiante, un aumento del 13.80% a comparación del año pasado.

Para las familias mexicanas, esta temporada es la de mayor presión sobre el gasto, al concentrarse una serie de desembolsos indispensables para que las niñas, niños y jóvenes inicien el ciclo escolar 2026-2027, según la asociación civil.

Desglose de gastos: ¿En qué se van los 12 mil pesos del regreso a clases?

El último reporte de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes compartió la lista de gastos que realizan las madres y padres de familia antes del regreso a clases 2026; estos son los precios estimados por estudiante.

  • Útiles escolares - $3 mil 802.23 pesos
  • Uniformes y calzado - $4 mil 895 pesos
  • Cuota escolar anual - $3 mil 200 pesos
  • Artículos de limpieza - $369.83 pesos

Además, existen otros gastos a lo largo del ciclo escolar que impactan el bolsillo de las y los mexicanos, registrando un gasto extra de $4 mil pesos al mes.

  • Transporte escolar - $2 mil 500 pesos mensuales
  • Lunch por estudiante - $1, 500 pesos mensuales

Recuerda que el costo de estos productos y servicios podría variar dependiendo del establecimiento y zona a la que acudas a adquirir cada uno de estos.

Recomendaciones para ahorrar en la compra de útiles y uniformes este regreso a clases 2026

Si quieres ahorrar este regreso a clases 2026, la clave principal es reutilizar, planificar y comparar precios antes de realizar cualquier compra.

  • Evita comprar antes de que salga la lista de útiles: Arma un presupuesto, escribe una lista y compra solo lo que realmente vas a utilizar.
  • Reutiliza todo lo que puedas: Antes de decidir qué comprar, revisa las mochilas, útiles, cuadernos y uniformes; si están en buenas condiciones utilízalo.
  • Evalúa antes de comprar: Antes de pagar realiza las siguientes preguntas: ¿Te va durar todo el ciclo?, ¿tiene buena calidad-precio? y ¿es la mejor opción?
  • No te confíes y haz un análisis: Compara precios, lee reseñas.

Por otro lado, se recomienda a las y los usuarios guardar los tickets en caso de utilizar la garantía de algún producto, según la Procuraduría Federal del Consumidor.

¿Cuándo inicia el ciclo escolar 2026-2027 en México?

El ciclo escolar 2026-2027 en México inicia el próximo lunes 31 de agosto 2026 para las y los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, según el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¡El gasto que nadie puede evitar! Esto gastarán las familias mexicanas por el regreso a clases 2026

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