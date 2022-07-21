Juez levanta orden de alejamiento contra Ricky Martin

Una jueza en Puerto Rico levantó la orden de alejamiento contra Ricky Martin interpuesta por otro hombre que lo acusó de acoso y violencia doméstica, informó el abogado del cantante boricua.

El hombre que solicitó la orden de alejamiento fue el sobrino del cantante, quien dijo que temía por su seguridad debido a que Ricky Martin se negaba a terminar con una relación romántica, por lo que seguía llamándolo y merodeando su casa.

El abogado del hombre abrió la audiencia virtual solicitando que la jueza Raiza Cajigas cerrara el caso, dijo el abogado de Ricky Martin, Joaquín Monserrate, en una entrevista telefónica.

Truth prevails.



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"La jueza hizo las preguntas pertinentes -si alguien lo había amenazado, si alguien le había ofrecido algo a cambio- y (su abogado) dijo que no, que era una decisión voluntaria", dijo Monserrate.

El abogado de Ricky Martin añadió que las acusaciones de violencia doméstica contra el intérprete fueron falsas, hechas por un “individuo con problemas sin absolutamente nada que las corrobore. Estamos contentos de que nuestro cliente vio que se hizo justicia”.

Por qué acusan a Ricky Martin de violencia doméstica

El cantante puertorriqueño estuvo en medio de la polémica luego de que se presentara una orden de alejamiento por violencia doméstica en su contra, interpuesta por un hombre de 21 años que aseguró que tuvo una relación con Ricky Martin.

El cantante envió un mensaje a sus seguidores negando las acusaciones y aseguró que eran falsas por lo que iba a enfrentar el proceso con responsabilidad.

“La orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones totalmente falsas, por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza”.

Posteriormente, el programa “Ventaneando” dio a conocer que el hombre que interpuso la orden de alejamiento contra Ricky Martin era su sobrino Denis Yadiel Martin, quien aseguró que mantuvieron una relación de siete meses y terminaron hace dos.

La noticia resultó perturbadora, dado que Ricky Martin no sólo está casado desde hace varios años con el artista plástico Jwan Yosef, sino que la acusación proviene de su propio sobrino, hijo de su hermana Vanessa.