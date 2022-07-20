Ricky Martin comparecerá ante un tribunal por acusaciones de violencia

El cantante Ricky Martin comparecerá el jueves ante un tribunal de Puerto Rico, donde un juez decidirá si amplía una orden de restricción solicitada por un hombre que acusó de acoso y violencia doméstica al intérprete.

La orden de restricción fue presentada el pasado 2 de julio, cuando un hombre, del cual no se ha revelado su identidad de manera oficial, presentó una denuncia por violencia doméstica en contra de Ricky Martin.

El hombre aseguró que mantuvo una relación amorosa con el cantante puertoriqueño, pero que Ricky Martin se negaba a poner fin a su relación sentimental, por lo que ahora temía por su seguridad.

El hombre también dijo en su denuncia que el intérprete de “La mordidita” lo acosó con llamadas y merodeaba fuera de su residencia, tras terminar su relación de siete meses.

"Estamos atendiendo este asunto con diligencia y estaremos preparados en el tribunal el jueves", dijo Joaquín Monserrate, uno de los abogados de Ricky Martin, quien señaló que la denuncia es civil y que no se han presentado cargos penales contra el cantante.

Ricky Martin niega acusaciones de acoso y violencia doméstica

Ricky Martin, que saltó a la fama en los años 90 con éxitos como "Livin' La Vida Loca", escribió en Twitter el 3 de julio que la orden se había obtenido bajo "acusaciones completamente falsas", y añadió que no podía hacer más comentarios porque se trata de un asunto legal en curso.

“La orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones totalmente falsas, por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza”, escribió Ricky Martin en su mensaje compartido en Twitter.

Continuó: “por ser un asunto legal en curso no puedo hacer expresiones particulares. Agradezco las innumerables muestras de solidaridad y las recibo con todo mi corazón”.

De acuerdo con el programa Ventaneando, la denuncia la interpuso un sobrino del cantante boricua llamado Denis Yadiel Martin, quien aseguró que mantuvieron una relación de siete meses y terminaron hace dos.

La noticia resultó perturbadora, dado que Ricky Martin no sólo está casado desde hace varios años con el artista plástico Jwan Yosef, sino que la acusación proviene de su propio sobrino, hijo de su hermana Vanessa.