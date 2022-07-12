Revelan identidad del sobrino de Ricky Martin que lo denunció.

El escándalo estalló hace unos días, Ricky Martin fue denunciado por violencia doméstica en Puerto Rico por su propio sobrino Dennis Yadiel Martin, quien logró que se le otorgara una orden de protección que impide al cantante acercársele.

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El joven de 21 años aseguró a las autoridades que después de sostener una relación sentimental de 7 meses, que terminó hace dos, Ricky Martin empezó a acosarlo y perseguirlo, por lo cual teme por su seguridad.

La noticia resultó perturbadora, dado que Ricky no sólo está casado desde hace varios años con el artista plástico Jwan Yosef, sino que la acusación proviene de su propio sobrino, hijo de su hermana Vanessa.

La identidad del sobrino de Ricky Martin.

¿Pero, quién es este joven que hoy está en la mira de todo el mundo?, hace unos días, este programa contactó al periodista puertorriqueño Fernán Vélez de la cadena GuapaTv, quien reveló que el expediente de Dennis Yadiel no está todo limpio, pues resulta que el año pasado habría cometido el mismo delito que hoy denuncia, pues acosó a una mujer en su lugar de trabajo.

Este muchacho, tiene actualmente una orden de protección en su contra, vigente. El año pasado, según el documento, él estuvo acechando a esta dama en su lugar de trabajo

Pero, además, Vélez confirmó que tal como lo dijo Erick Martin, al defender a su hermano Ricky de las acusaciones, su sobrino sí podría padecer ciertos problemas de salud mental, al igual que su madre, Vanessa Martin.

Alrededor del 2015, este muchacho según un documento oficial del departamento de la familia en Puerto Rico, cuando era menor de edad, él fue removido un par de ocasiones de su casa donde vivía con su madre, Vanessa Martin, este muchacho según el documento, era víctima de maltrato por parte de su madre, problemas de conducta, tenía problemas de salud mental, tanto él como su madre, Vanessa Martin

Gracias a la ayuda de Vélez, Ventaneando ha seguido recabando datos sobre cuál es la relación que el joven sostenía con su familia paterna y resulta que lo contrario a lo que afirmó su tío Erick, por lo menos, hasta unos años antes del escándalo, sí era cercano, tal como lo muestran estos videos, donde se le ve ejercitándose en el gimnasio en el que también acude Erick, de oficio fisicoculturista.

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Por cierto, que Dennis Yadiel guarda enorme parecido con su famoso tío.

