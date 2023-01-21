Dictan orden de aprehensión contra Don Omar por “estafa agravada”

Autoridades de Bolivia emitieron una orden de aprehensión contra el cantante Don Omar, a quien acusaron de “estafa agravada” por aplazar dos conciertos que tenía programados para el jueves en el país.

De acuerdo con los representantes del cantante de género urbano, el aplazamiento de los conciertos se debió a que tuvieron problemas con el vuelo para trasladarse a Bolivia, por lo que Don Omar no pudo llegar a tiempo.

El viceministro de Defensa de Bolivia indicó que presentó la denuncia contra Don Omar y otras cuatro personas por “estafa agravada” tras cambiar la fecha de su concierto y pasarlo del jueves 19 de enero al viernes 20 del mismo mes.

Entre las personas demandadas también se encuentran el manager, Gabriel Pizarro; el hermano del cantante, Héctor Landron Ribera y el duo Zion y Lennox, con quienes iba a compartir escenario en las ciudades La Paz y Santa Cruz.

Aunque digan que soy…..Anoche en La Paz, Bolivia disfrutando de la libertad y hoy en Santa Cruz en camino a seguirlo haciendo. “Documentarse no cuesta, solo toma tiempo” 🐷 pic.twitter.com/EIN6KpValT — DON OMAR aka KONG (@DONOMAR) January 21, 2023

Detienen a Zion y Lennox en Bolivia por “estafa”

El viernes los cantantes Zion y Lennox, quienes se iban a presentar en el escenario con Don Omar, fueron detenidos por las autoridades de Bolivia acusados de “estafa agravada”.

En un comunicado compartido por los artistas, explicaron que desde el 18 de enero llegaron a Bolivia para cumplir con sus compromisos y obligaciones, por lo que señalaron que es falsa la acusación de estafa agravada en su contra.

Añadieron que se encontraban retenidos en contra de su voluntad por las autoridades bolivianas. Asimismo, el manager de Zion y Lennox indicó que tienen “la disposición para llevar a cabo el show en la ciudad de Santa Cruz a pesar de tener otras presentaciones en el exterior”.

Medios locales indicaron que los artistas fueron liberados tres horas después para que se presentaran en el show del viernes en la ciudad La Paz.

Tanto Don Omar como Zion y Lennox ya se preparan para la segunda presentación que se realizará la noche de este sábado en Santa Cruz, Bolivia.