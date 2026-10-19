Emiten orden de arresto contra Raúl Castro, expresidente de Cuba; acusado por conspiración de asesinato

El fiscal general de Florida, James Uhtmeier, anunció una orden de arresto en contra de Raúl Castro, por conspiración para cometer asesinato en primer grado por el derribo de dos avionetas de la organización humanitaria 'Hermanos al Rescate' en el año de 1996, dejando cuatro personas muertas.

En el mes de mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló los cargos contra el expresidente de Cuba, entre los que destacaban asesinato y conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses.

AG James Uthmeier Announces Florida Arrest Warrant for Raúl Castro for Conspiracy to Commit First-Degree Murder https://t.co/xFP8AbocJf — Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) October 19, 2026

El ataque de 1996 a 'Hermanos al Rescate': El antecedente clave del caso

El ataque a las avionetas de la organización 'Hermanos al Rescate' ocurrió el 24 de febrero de 1996, cuando aviones militares cubanos derribaron dos aeronaves pequeñas; el incidente dejó cuatro personas muertas que viajaban a bordo de estos aviones.

Según los reportes, entre los fallecidos se encontraban tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal.

Washington y La Habana ofrecieron versiones opuestas sobre la ubicación de las naves en el momento del impacto. Mientras que Cuba alegó que las aeronaves invadieron su espacio aéreo, Estados Unidos sostuvo que estaban sobre aguas internacionales.

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) concluyó posteriormente que el ataque se produjo sobre aguas internacionales, una conclusión que respaldó la posición estadounidense.

¿Quién es Raúl Castro, acusado por conspiración de asesinato en EU?

Raúl Castro, es un general y político cubano de 95 años de edad. Es reconocido históricamente por haber sido el presidente de Cuba desde 2008 hasta 2018 y el máximo dirigente del Partido Comunista de Cuba (PCC) entre 2011 y 2021.

Es el hermano menor de Fidel Castro, junto a quien lideró la Revolución cubana que derrocó la dictadura de Fulgencio Batista en 1959.

Cedió la presidencia en 2018 a Miguel Díaz-Canel y en 2021 dejó la jefatura del partido único de la isla, marcando el fin de la era del liderazgo directo de los Castro en los cargos oficiales del Estado.