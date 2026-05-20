Hermanos al Rescate: Este es el caso por el que EU acusa a Raúl Castro de asesinato

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló hoy 20 de mayo de 2026 los cargos contra Raúl Castro, entre ellos, asesinato y conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, debido al caso de Hermanos al Rescate, donde las fuerzas armadas cubanas derribaron dos avionetas con cuatro personas.

Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales fueron quienes murieron y, debido a este crimen, el gobierno de Donald Trump presentó la acusación formal durante una conferencia de prensa realizada en Miami.

El contexto histórico: ¿qué fue el caso de Hermanos al Rescate en 1996?

El hecho sucedió el 24 de febrero de 1996, cuando aviones militares cubanos derribaron dos aeronaves pequeñas. En ese ataque fallecieron las cuatro personas que viajaban a bordo.

Las versiones encontradas entre La Habana y Washington sobre el derribo

Washington y La Habana ofrecieron versiones opuestas sobre la ubicación de las naves en el momento del impacto: Cuba alegó que las aeronaves invadieron su espacio aéreo y Estados Unidos sostuvo que estaban sobre aguas internacionales.

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) concluyó posteriormente que el ataque se produjo sobre aguas internacionales, una conclusión que respaldó la posición estadounidense.

¿Qué era la organización Hermanos al Rescate y cuál fue su impacto en Cuba?

Hermanos al Rescate era un grupo con sede en Miami que hacía sobrevuelos para buscar balseros cubanos en el Estrecho de Florida. Sus integrantes operaban con frecuencia cerca de la costa cubana.

En los meses previos al incidente, la dictadura cubana acusó al grupo de lanzar miles de folletos sobre La Habana. El líder de Hermanos al Rescate, José Basulto sostuvo que los panfletos se soltaron en espacio aéreo internacional y que los vientos los llevaron hasta Cuba, pero miembros del grupo habían sobrevolado La Habana en varias ocasiones para dejar propaganda.

Tras el derribo, Fidel Castro declaró que había dado órdenes generales para detener los vuelos, pero negó haber ordenado específicamente disparar contra las avionetas y afirmó que las fuerzas actuaron bajo “órdenes permanentes”.

Raúl Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas y responsable de los servicios de seguridad, también negó haber emitido una orden concreta para derribarlas.

Un exintegrante de Hermanos al Rescate, Juan Pablo Roque, afirmó en la televisión cubana que el grupo había ingresado al espacio aéreo de la isla para recabar información y supuestamente planear introducir armas; funcionarios estadounidenses rechazaron esas declaraciones como propaganda y señalaron que Roque probablemente actuó como agente de Cuba.

Antecedentes judiciales: las sanciones de Bill Clinton y los cargos de 2003

El gobierno de Estados Unidos, liderado entonces por el presidente Bill Clinton, respondió con sanciones: suspendió vuelos chárter hacia Cuba, restringió la movilidad de diplomáticos cubanos y buscó endurecer el embargo a través del Congreso.

En el año 2003, el Departamento de Justicia presentó cargos contra tres oficiales militares cubanos por el derribo, aunque esas personas nunca fueron extraditadas.