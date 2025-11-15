Cancelan presentación de la Orquesta de Cámara de Berlín en Sahuayo por violencia en Michoacán

La extensión del Festival de Música de Morelia en Sahuayo fue cancelada por decisión del Gobierno Alemán, que determinó suspender la presentación de la Orquesta de Cámara Alemana de Berlín ante los recientes hechos de violencia registrados en Michoacán.

Cancelan presentación de la Orquesta de Berlín en Michoacán por violencia

La extensión del Festival de Música de Morelia “Miguel Bernal Jiménez” programada para realizarse en Sahuayo el próximo 16 de noviembre, fue cancelada debido a una determinación del Gobierno Alemán , comunicada a través de su Embajada en México.

La medida responde a los recientes hechos de violencia registrados en el estado, por lo que optaron por tomar acciones preventivas para resguardar la integridad de los músicos y del público asistente.

El evento contemplaba la participación de la Orquesta de Cámara Alemana de Berlín, uno de los ensambles más destacados de Europa, cuya presencia formaba parte de las actividades internacionales que año con año fortalecen la propuesta cultural del festival.

De acuerdo con el comunicado, pese a los esfuerzos de la organización local, la decisión final fue tomada por autoridades alemanas, al considerar que las condiciones de seguridad no eran las adecuadas para llevar a cabo la presentación.

El Festival de Música de Morelia informó que la determinación es ajena a su organización y lamentó profundamente los inconvenientes que esta cancelación pudiera generar entre las y los asistentes que esperaban disfrutar de la gala en Sahuayo y en Zamora.

¿Qué paso en Michoacán?

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, fue víctima de un atentado durante un evento de Día de Muertos. Minutos más tardes, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó la muerte a través de un mensaje en el que condenó los hechos.

El presidente municipal de Uruapan se encontraba en la Feria de las Velas cuando fue atacado a tiros por un sujeto, que primeros reportes indican que fue abatido. Aunque fue auxiliado por su equipo, pero su estado de salud se reportó grave y minutos después confirmaron su muerte.