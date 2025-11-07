Michoacán: Niño de 13 años amenazó de muerte a maestras e invitó a sus compañeros

Una alerta de seguridad se encendió en Lázaro Cárdenas, Michoacán, después de que un alumno de 13 años de una secundaria técnica grabara y difundiera un video en redes sociales en el que incitaba a sus compañeros a asesinar a dos de sus profesoras.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) ya inició una carpeta de investigación por las amenazas, que iban dirigidas específicamente contra las maestras de Historia y Contabilidad.

Tras la intervención de las autoridades, el estudiante, quien aseguró que "se trataba solo de una broma", causó baja voluntaria del plantel.

Video de la amenaza de muerte de estudiante contra maestra de Michoacán

El alarmante incidente ocurrió en la Escuela Secundaria Técnica número 12 de Lázaro Cárdenas. El estudiante de primer año grabó un video, que él mismo compartió por WhatsApp y redes sociales, donde llamaba a sus compañeros a organizarse para cometer los crímenes.

En el clip, se escucha al menor decir frases como:



“Decirles que pónganse de acuerdo chicos, porque vamos a matar a la maestra de historia y a la maestra de contabilidad … ya no queremos esas pinches maestras de mierda”.

… ya no queremos esas pinches maestras de mierda”. “Pónganse de acuerdo chicos, porque vamos a matar a la maestra de Historia y a la de Contabilidad. Ya no las queremos”.

"...y a todos los maestros y a todas las escuelas y a todas las tareas. Vamos a acabar con eso...".

Fiscalía de Michoacán investiga a menor de 13 años por amenazas contra maestras



En redes sociales circula un video donde el adolescente incita a sus compañeros a asesinar a dos docentes de la Secundaria Técnica No. 12 en Lázaro Cárdenas.



📹 En el audio se escucha al menor… pic.twitter.com/H2psaV150F — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 7, 2025

Alerta en la comunidad escolar de Michoacán; Fiscalía responde

El video generó pánico inmediato entre los padres de familia y la comunidad escolar, quienes denunciaron el contenido y la identidad del estudiante a las autoridades.

Tras la denuncia, se activaron protocolos urgentes de seguridad para garantizar la integridad física y emocional de las dos docentes señaladas en el video.

La Fiscalía de Michoacán informó que un agente del Ministerio Público Especializado en Adolescentes tomó el caso para establecer el contexto de las amenazas y determinar si se configuró algún delito.

"Fue una broma": Alumno se da de baja

Al ser cuestionado por las autoridades en presencia de sus familiares, el estudiante de 13 años aseguró que todo se trataba de "una broma de mal gusto". Tras el incidente, los padres del menor solicitaron su baja voluntaria de la Escuela Secundaria Técnica número 12.

Este hecho ha encendido las alertas en la entidad, no solo por el preocupante contexto de violencia que vive Michoacán, sino por la necesidad de reforzar la vigilancia sobre el uso de redes sociales en menores y atender posibles conflictos familiares o de salud mental que puedan derivar en este tipo de amenazas.

