La delegada de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal en Michoacán, Omega Vázquez, conocida como “La Güera con A”, fue duramente criticada en redes sociales y por ciudadanos luego de emitir un comentario considerado insensible y ofensivo hacia el movimiento “La Sombreriza”, fundado por el alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo.

Durante un evento en Sahuayo, Vázquez declaró: “Ya que quieren andar de sombrero, les vamos a pedir que compren el original hecho aquí en Sahuayo...”. Sus palabras, consideradas una burla hacia el movimiento que se convirtió en símbolo de unión y resistencia en Uruapan tras el asesinato de Manzo, desataron una ola de indignación entre los michoacanos.

Ciudadanos califican el comentario hacia “La Sombreriza” como una falta de respeto

Las reacciones no tardaron en llegar. Esperanza Alanís, habitante de Uruapan, lamentó que una funcionaria federal se exprese de esa manera en un momento de luto para la comunidad.

“Creo que son personas que no están aptas para el puesto que tienen, son deshumanizadas y materialistas, están ahí por amiguismo”, señaló. Por su parte, Neida Olivares expresó tristeza e impotencia ante lo que considera una muestra de indiferencia del gobierno hacia la inseguridad que aqueja a Michoacán.

“Me da tristeza porque se ve que no les interesa la seguridad del estado”, afirmó. En tanto, Sandra Herrera fue más contundente: “Los funcionarios que tenemos no tienen educación ni cultura, están ahí solo porque los pusieron”.

Indignación entre los habitantes de Michoacán

En voz de muchos ciudadanos, el malestar se extendió por redes sociales y medios locales. “Yo opino que deje de joder y se ponga a trabajar por México, que está tan jodido”, expresó un michoacano indignado.

“Deberían enfocarse en la inseguridad y delincuencia, no en hacer videos”, añadió otro.

Uruapan recuerda a Carlos Manzo con fe y unidad

Mientras las críticas hacia Omega Vázquez crecían, en Uruapan se celebró una misa multitudinaria por el novenario de Carlos Manzo, donde cientos de personas acudieron al templo de San Francisco para rendirle homenaje.

Con oraciones, aplausos y un enorme globo con su imagen elevado al cielo, la comunidad reafirmó su apoyo a la nueva alcaldesa Grecia Quiroz y al movimiento “La Sombreriza”, símbolo de justicia y esperanza para los uruapenses.