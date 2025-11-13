Homenaje a Carlos Manzo; colocan estrella en Paseo de la Fama en Hollywood

La muerte del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrida el pasado 1 de noviembre, continúa generando reacciones y muestras de reconocimiento tanto en México como en el extranjero. Colocan estrella de Hollywood como homenaje.

Homenaje de Carlos Manzo en Hollywood

Unos de los reconocimientos y de las más llamativas se registró en el Paseo de la Fama de Hollywood, donde una usuaria decidió rendirle un homenaje simbólico colocando una estrella con su nombre.

La responsable del gesto fue Erandy Peralta, quien compartió por medio de redes sociales fotografías del tributo, el cual rápidamente se viralizó.

Peralta detalló que este tipo de estrellas pueden colocarse temporalmente en el Paseo de la Fama, pagando alrededor de 450 dólares, y permanecen visibles aproximadamente 25 minutos antes de ser retiradas.

"No estamos Lucrando con su muerte, es una forma de levantar la voz. Y exigimos justicia. Y que no quede en él olvidó como muchos han sido olvidados ¡Viva Carlos Manzo!", publicó Erandy Peralta en Facebook.

Aun así, la imagen del nombre de Manzo en una de las aceras más emblemáticas de Los Ángeles generó miles de reacciones y comentarios.

La usuaria de Facebook explicó que la estrella no es oficial, sino que se trata de un homenaje personal realizado “de corazón” para recordar al político michoacano asesinado durante un evento conmemorativo del Día de Muertos.

Asesinan a Carlos Manzo en Uruapan

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, fue víctima de un atentado durante un evento de Día de Muertos. Minutos más tardes, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó la muerte a través de un mensaje en el que condenó los hechos.

El presidente municipal de Uruapan se encontraba en la Feria de las Velas cuando fue atacado a tiros por un sujeto, que primeros reportes indican que fue abatido. Aunque fue auxiliado por su equipo, pero su estado de salud se reportó grave y minutos después confirmaron su muerte.