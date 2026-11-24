Con un gran concierto, que hizo vibrar a los asistentes, la orquesta “Esperanza Azteca” de Fundación Azteca de Grupo Salinas, celebró sus primeros 17 años de trayectoria.

Son 17 años cambiando vidas a través de la música, a través de la cual se han transformado miles de vidas.

Más de 30 mil han formado parte del proyecto

Desde 2009, más de 30 mil niñas, niños y jóvenes en México, han formado parte de este proyecto.

Hoy en día, se cuenta con 33 orquestas y coros “Esperanza Azteca”, en 16 estados del país y casi 5 mil niños y jóvenes las conforman.

El concierto de aniversario, se llevó a cabo en el Centro Cultural Ollin Yoliztli, de la capital del país.

En “Esperanza Azteca” se reconoce e impulsa el talento musical de niños y jóvenes mexicanos brindándoles formación integral que les permite transformar a sus comunidades a través de la música y la cultura.

Destacando por modelo de formación, impulso al talento y el mérito, la creación de comunidad y la vinculación de talento mexicano con el mundo.