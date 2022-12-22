Oscar 2023: Preseleccionan “Pinocho” y “Bardo” de Guillermo del Toro e Iñárritu

Los directores mexicanos, Guillermo del Toro y Alejandor González Iñárritu, siguen empeñados en continuar aumentando su leyenda, pues podrían volver a llevar la bandera mexicana a lo más alto de los Premios Oscar 2023, correspondiente a la 95 entrega del prestigioso galardón, donde sus películas "Pinocho" y "Bardo" ya fueron preseleccionadas en categorías distintas.

Este 21 de diciembre, la Academia de Hollywood presentó la shortlist de producciones que podrían competir por la estatuilla en las categorías de largometrajes, cortometrajes, maquillaje, música, canción original, sonidos y efectos visuales, donde las mencionadas "Pinocho" y "Bardo" están cerca de terminar como nominadas en la gala del próximo año.

Preseleccionan “Pinocho” para tres categorías de los Premios Oscar 2023|Twitter @pinocchiomovie

Por un lado, la taquillera "Pinocho" podría competir en tres categorías distintas: Mejor Música (Banda sonora original), Canción original y Sonido; mientras que "Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades", competiría como Mejor Película Extranjera, por lo que se espera una fuerte presencia de producciones mexicanas y la ilusión de ver a un director mexicano de nuevo ante el máximo reconocimiento del cine estadounidense.

La película de Guillermo del Toro competirá con varias películas de renombre, pues entre los candidatos de las categorías mencionadas, se encuentran filmes como "Avatar: El camino del agua", "Pantera negra: Wakanda para siempre", "The Batman" y "Elvis", las cuales se han robado reflectores por distintas razones.

Por otro lado, la producción de Alejandro González Iñárritu será equiparada con extranjeras como All Quiet on the Western Front, Corsage (Austria), Close (Bélgica), Decision to Leave (Corea del Sur), Joyland (Pakistán) y Return to Seoul (Cambodia), entre varias otras.

Presenting the 95th Oscars shortlists in 10 award categories. #Oscars95



Which films will you be adding to your watchlist over the holidays? https://t.co/giEETg6zfh — The Academy (@TheAcademy) December 21, 2022

¿Cuándo son los premios Óscar?

La ceremonia para la entrega 95 de los Premios Oscar está pensada para el 12 de marzo de 2023; sin embargo, respecto al futuro de las cintas de Del Toro e Iñárritu, el próximo 17 de enero concluirá la votación por parte de los jueces, con las que se determinará a los finalistas que estarán presentes en los Oscar del próximo año.