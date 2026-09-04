VIDEO: Oso come bolsas de plástico; reaparece en zonas urbanas de Nuevo León atraído por la basura

Un oso descansaba tranquilamente debajo del puente del Río La Silla, en la colonia Privada Villalta, y cuando arribaron los elementos de Protección Civil de Monterrey se dieron cuenta que era un viejo conocido, porque lo habían rescatado antes en una zona residencial de Nuevo León.

Personal de Parques y Vida Silvestre del estado confirmó que el ejemplar no estaba lesionado ni presentaba síntomas de alguna enfermedad, solo aprovechó la sombra para descansar.

Sin embargo, la dependencia recordó que es el mismo oso que el pasado 24 de agosto fue localizado en la colonia Mederos, de Monterrey, mientras comía residuos urbanos.

Por ese motivo, fue sometido a un proceso de recuperación con anestesia, durante el cual tuvo vómito "con abundante material plástico en el contenido gastrointestinal", aclaró.

En videos compartidos por Parques y Vida Silvestre se pueden observar las bolsas de plástico que se comió el oso, las cuales encontró entre los residuos que atraen a este tipo de animales, a zonas donde antes no era común verlos.

“El problema a atender es que el ejemplar continúe encontrando basura y residuos alimenticios accesibles en las colonias cercanas”, precisó la dependencia.

¿Por qué es común ver osos en Nuevo León?

En esa entidad habita el oso negro y su avistamiento en las colonias con mucha población se debe a que el crecimiento de las ciudades ocurre cerca de su hábitat, lo que obliga a estos ejemplares a cambiar sus conductas.

El avistamiento en el área metropolitana de Monterrey incrementó por la escasez de agua y alimento en su hábitat, producto de la invasión de asentamientos humanos, aclaró la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

¿Qué hacer si ves un oso salvaje?

En caso de que las personas se encuentren de cerca con uno de estos animales, lo más importante es que conserven la calma y no intenten tomarles fotografías o videos, para no alterarlos y provocar un ataque.

Tampoco deben ahuyentarse con piedras y objetos, lo mejor es permanecer tranquilos para que el oso se aleje, y en caso de que el ejemplar se encuentre con sus crías, no interponerse.

