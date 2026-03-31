¡Familia de Azteca Noticias se agranda! Otoniel Martínez y Sarahí Uribe anuncian que serán papás

La noche del lunes terminó con una noticia que alegró a toda la familia de Azteca Noticias. Los conductores Otoniel Martínez y Sarahí Uribe utilizaron sus redes sociales para confirmar que serán papás.

A través de un video donde el protagonista fue el primer ultrasonido del bebé, la pareja compartió con sus seguidores la emoción de esta nueva etapa que están por comenzar como padres.

Otoniel Martínez y Sarahí Uribe anuncian embarazo

La publicación, que rápidamente se llenó de "likes" y comentarios, muestra a Otoniel y Sarahí en un momento muy íntimo y feliz. El conductor de Hechos AM detalló que su esposa tiene actualmente 10 semanas de embarazo.

Las imágenes del bebé en formación fueron el sello de una noticia que ya se venía cocinando entre sus allegados.

Felicitaciones en el foro de Hechos AM por anuncio de Otoniel

Como era de esperarse, el equipo de Azteca Noticias no tardó en reaccionar. Compañeros de cuadro de Otoniel, como Vaitiare Mateos y Leo Arriaga, fueron de los primeros en abrazar al futuro papá.

También se sumaron a los buenos deseos figuras como Christian Lara y Roberto Ruiz, quienes celebraron que la familia de TV Azteca siga expandiéndose con este nuevo integrante que llegará en Octubre de este 2026.

¿Hace cuánto los periodistas de TV Azteca, Otoniel y Sarahí, sabían que iban a ser papás?

El periodista, Otoniel Martínez comentó que ya sabía que sería papá días antes de viajar a Jalisco, donde recientemente enfrentó una situación límite al quedar atrapado en un ataque a balazos el día de la muerte de "El Mencho".

Saber que su esposa y su bebé lo esperaban en casa le dio un significado distinto a su regreso tras cubrir uno de los eventos más peligrosos de su carrera.

Sarahí Uribe: De periodista en ADN Noticias a ser mamá

Por su parte, Sarahí Uribe, quien conduce Noticias para Despertar en ADN Noticias, también ha recibido muestras de cariño. La periodista ha logrado equilibrar su labor informativa con los primeros síntomas de estas 10 semanas de gestación.

En la publicación de Instagram, se nota la complicidad de la pareja, quienes aseguran estar listos para el reto más importante de sus vidas: la crianza de su primer hijo.

Empezamos la mañana con la mejor de las noticias:



¡Nuestro querido @_otomartinez va a ser papá! Entre risas y felicitaciones, los conductores revelan los detalles de este "regalo de Tailandia" que tiene a todo el equipo emocionado. Felicidades @SarahiUribeG 😍



Lo viste en… pic.twitter.com/EUK76oXATD — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 31, 2026

Una lluvia de mensajes para los futuros papás

Desde que la publicación comenzó a circular, los seguidores de ambos conductores no han dejado de escribir mensajes de apoyo.

Por ahora, Otoniel y Sarahí no han revelado los posibles nombres, pero lo que es seguro es que este bebé ya es esperado con ansias tanto en sus hogares como en todo Azteca Noticias.