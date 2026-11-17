La renuncia de Emiliano Rolón a la Fiscalía General de Paraguay y el mayor escándalo financiero del país cobra una nueva víctima de alto perfil. Este 17 de noviembre de 2026, la Presidencia de la República recibió la Nota F.G.E. N.º 471, documento oficial con el que presenta formalmente su dimisión al cargo que ejercía desde marzo de 2023. El funcionario, que juró para un periodo original de cinco años, se va acorralado y sin salida, justo cuando la Cámara de Diputados alistaba un inminente juicio político en su contra.

El detonante por caso de Ueno Bank

Horas antes de que entregara la misiva al presidente Pedro Alliana, legisladores de oposición y disidentes oficialistas firmaron una dura acusación contra Rolón por mal desempeño de funciones. Los diputados apuntaron a una conducción deficiente en la investigación de la abrupta caída del Ueno Bank y lo culparon directamente de retener por siete meses una grave denuncia por enriquecimiento ilícito contra el expresidente Santiago Peña.

Rocío Vallejo, diputada promotora del proceso, confirmó a la radio local ABC Cardinal que si Pedro Alliana (ahora presidente de Paraguay) acepta la carta, el pedido de juicio político termina ahí. Tras este movimiento, el fiscal adjunto penal más antiguo deberá tomar las riendas del Ministerio Público como interino.

El efecto dominó que encarceló a Santiago Peña

El temblor político arrancó el 3 de noviembre, cuando el Banco Central (BCP) intervino el Ueno Bank, congelando los fondos de miles de clientes y recursos de instituciones públicas. Tres días después, el Senado destituyó a Santiago Peña tras un juicio político rápido por mal desempeño. El exmandatario hoy cumple prisión preventiva acusado de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

La Presidencia de la República informa que, en fecha 17 de noviembre de 2026, ha recibido la Nota F.G.E. N.º 471, remitida por el Fiscal General del Estado, Dr. Emiliano R. Rolón Fernández, mediante la cual presenta formalmente su renuncia al cargo que ejerce desde el año 2023. — Presidencia Paraguay (@PresidenciaPy) November 17, 2026

Cúpula financiera tras las rejas

La purga alcanzó los niveles más altos. Carlos Carvallo, extitular del Banco Central, y tres exdirectivos de la entidad están encarcelados. A la par, la justicia ya acusó a 27 personas vinculadas al caso; siete exdirectivos del banco duermen en la cárcel y dos ejecutivas enfrentan detención domiciliaria.

Rolón, doctor en Ciencias Jurídicas, llegó prometiendo aplicar justicia “sin distinción” y limpiar el legado de su antecesora, Sandra Quiñónez. Hoy, sale por la puerta de atrás en medio de una tormenta judicial histórica.