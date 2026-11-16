Una nueva falla tecnológica encendió las alertas en el transporte aéreo de Estados Unidos, en esta ocasión United Airlines reportó una interrupción generalizada en sus sistemas.

La aerolínea, cuya sede se encuentra en Chicago, informó que sus equipos trabajaban para solucionar el problema tecnológico durante la tarde.

Fallas de United afecta vuelos de salida

De acuerdo con el comunicado de la compañía, la interrupción afectó los vuelos de salida, aunque no tuvo consecuencias para las aeronaves que ya estaban en el aire ni para las operaciones de su red regional United Express.

La dimensión del incidente también quedó reflejada en las cifras de FlightAware, plataforma especializada en el seguimiento de vuelos, que reportó 418 operaciones retrasadas de United Airlines a última hora de la tarde.

La compañía ofreció disculpas a sus pasajeros por las molestias ocasionadas y reconoció el impacto de la interrupción a través de sus redes sociales.

Earlier today we experienced a technology-related issue that impacted some departing flights. The issue has been resolved.



Please check the latest status of your flight at https://t.co/BqzX0dcUna or the United app. — United Airlines (@united) November 16, 2026

Un piloto pidió permanecer en la puerta de embarque

La falla también tuvo repercusiones en las operaciones aeroportuarias. Una grabación difundida en la aplicación ATC mostró a un piloto de United Airlines en Houston solicitando autorización a la torre de control para permanecer en la puerta de embarque mientras se restablecía el funcionamiento del sistema.

La escena evidenció cómo un problema informático puede alterar la programación de los vuelos incluso cuando las aeronaves se encuentran listas para salir.

United se suma a una cadena de fallas tecnológicas

La interrupción ocurre en medio de varios incidentes que han afectado servicios esenciales en Estados Unidos durante los últimos días.

Este mismo lunes, miles de usuarios reportaron dificultades para ingresar a sus cuentas bancarias en línea en distintas instituciones financieras, luego de que JPMorgan Chase experimentara un problema técnico.

✈️ ¡Caos aéreo en Estados Unidos! Una falla en el sistema de telecomunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) obligó a suspender los despegues en todo el país durante poco más de cuatro horas.



Las autoridades descartaron indicios de un acto delictivo.



Raziel… pic.twitter.com/GVwd2o5hnE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 14, 2026

El viernes, la FAA ordenó detener los vuelos en todo el país después de que un nuevo enrutador instalado presentara una falla que saturó el sistema de control de tráfico aéreo.

Un día antes, Microsoft también enfrentó una interrupción importante en Outlook, aunque la empresa informó el sábado que sus servicios habían quedado restablecidos por completo.