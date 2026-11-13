De acuerdo con información revelada por la agencia Reuters, el exdirector ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, mantuvo una relación íntima con una segunda empleada de la compañía tecnológica, lo que representa una tercera relación extramarital conocida tras su renuncia al cargo el pasado jueves. Según dos personas familiarizadas con el asunto, este nuevo vínculo sale a la luz luego de que se dieran a conocer otros dos romances previos que detonaron su salida de la empresa: uno con Alice Huang, a quien la inteligencia estadounidense sospecha de ser una espía china, y otro con Kimberly Powell, vicepresidenta de atención médica de Nvidia.

Hasta el momento, la identidad de esta segunda trabajadora no ha sido revelada y los intentos por contactarla no tuvieron éxito, de acuerdo con Reuters. Ante los cuestionamientos, Nvidia declinó hacer comentarios, mientras que Jensen Huang, Kimberly Powell y un representante de la junta directiva no respondieron a las solicitudes de postura; tampoco fue posible localizar a Alice Huang. Previamente, en un comunicado difundido el 8 de noviembre, el directivo de 63 años y casado admitió haber sostenido una aventura extramarital tras los reportes sobre su vínculo con Alice Huang, aunque evitó mencionarla por su nombre.

🚨 ¡Sacudida en Nvidia! Jensen Huang renunció a la dirección ejecutiva de la compañía en medio de un supuesto escándalo que involucra a una presunta espía china.



Colette Kress asumiría el cargo de manera interina mientras se busca un reemplazo definitivo



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Investigación por espionaje, caída bursátil y relevo en la dirección

La presión corporativa para que Jensen Huang dejara la dirección ejecutiva escaló tras las revelaciones sobre su romance con Alice Huang. A principios de noviembre, el consejo de administración de Nvidia inició una investigación liderada por consejeros independientes con asesoría legal externa para determinar si el ejecutivo había sido blanco de una operación de inteligencia extranjera, aunque en ese momento le expresó su respaldo.

Tras confirmarse su dimisión, la junta directiva nombró a la directora financiera, Colette Kress, como directora ejecutiva interina mientras evalúa candidatos internos y externos para ocupar el puesto de forma permanente. La salida de Huang sacudió al sector de la inteligencia artificial, industria que Nvidia impulsó mediante acuerdos financieros para facilitar la compra de sus chips a empresas de computación en la nube y laboratorios de IA. En el mercado bursátil, las acciones de la compañía retrocedieron 5.5 % el pasado jueves en una jornada de alta actividad, acumulando una pérdida superior al 30 % de su valor desde el máximo alcanzado a principios de octubre.