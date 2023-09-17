Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, fue extraditado el pasado 15 de septiembre a Estados Unidos (EU), donde permanecerá en la cárcel del Centro Metropolitano Correccional, ubicada en Chicago, Illinois.

Ovidio, conocido como “El Ratón”, se encontraba en la cárcel del Altiplano, en el Estado de México, de donde fue sacado durante la tarde del 15 de septiembre en medio de un fuerte operativo de seguridad que duró alrededor de 40 minutos.

“El Chapito” fue trasladado de México a Estados Unidos en un jet Bombardier Challenger 605, que pertenece a la Fiscalía General de la República, y fue el mismo avión en el que llevaron a su padre El Chapo Guzmán en enero del 2017.

¿Cómo es la cárcel donde estará Ovidio Guzmán en Estados Unidos?

El hijo del Chapo Guzmán estará recluido en el Centro Metropolitano Correccional de Chicago, la prisión es conocida ya que sobresale por su construcción en forma de un rascacielos triangular de 26 pisos.

Esta prisión tiene capacidad para albergar a 486 presos entre hombres y mujeres, ya que es una cárcel mixta. En el centro habitan delincuentes de todo tipo de peligrosidad, desde los menos peligrosos hasta los más de mayor riesgo.

En la parte superior de esta cárcel se encuentra el patio, donde los presos pueden salir a realizar actividades físicas. Además tiene varias ventanas a lo largo de todo el edificio, sin embargo, el tamaño de estas evitan fugas, por lo que no es necesario que tengan barrotes.

Las celdas de los presos se encuentran a partir del piso 11, otra medida para evitar fugas desde dentro. En las primeras plantas están las oficinas y maquinarias.

Su ubicación también es muy conocida, ya que se encuentra en el centro de la ciudad, justo en el distrito financiero de Chicago, pero su arquitectura destaca del resto de los edificios que rodean la prisión.

El Centro Metropolitano Correccional forma parte de la Agencia Federal de Prisiones (BOP).