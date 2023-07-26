OVNIS: Exmilitares aseguran que Estados Unidos tiene restos no humanos

Tres veteranos exmilitares retirados testificaron frente a la Camara de Representantes de Estados Unidos sobre avistamientos de Objetos Voladores No Identificados (OVNIS), advirtiendo que el gobierno tiene en su poder restos no humanos y oculta un programa sobre esto.

Los exmilitares David Grusch, Ryan Graves y David Fravor realizaron sus declaraciones bajo juramento, quienes hablaron de su experiencia y encuentros con objetos que no era terrestres durante su servicio.

Grusch, exoficial de inteligencia de las Fuerzas Aéreas, aseguró que el gobierno encubrió sus investigaciones sobre los avistamientos de objetos no identificados y dijo que comunicó la información al inspector general de la comunidad de inteligencia.

¿Qué dijeron los exmilitares sobre su encuentro con OVNIS?

David Grush, exmilitar de la Fuerza Aéres de Estados Unidos, afirmó que Estados Unidos tiene materiales biológicos no humanos recuperados de una nave que no pertenecía a nuestro planeta.

“Absolutamente, basado en entrevistar a más de 40 testigos durante cuatro años… Conozco las ubicaciones exactas”, refiriéndose a los OVNIS.

#URGENTE No estamos solos en el universo



El oficial David Grush declara bajo juramento por primera vez que el gobierno de los EE. UU. está en posesión de ovnis y cuerpos no humanos.



(con subtítulos en español) pic.twitter.com/BaGZk8sOaX — Liv (@livmediapy) July 26, 2023

En tanto, Ryan Graves, director ejecutivo de Americans for safe Aerospace, aseguró que los objetos no identificados existen y constantemente tenían avistamientos con ellos, ya que no eran hechos “aislados, sino rutinarios”.

"Mientras nos reunimos aquí, los UA-P están en nuestro espacio aéreo", indicó Ryan Graves

Añadió que "el pueblo estadounidense merece saber lo que está sucediendo en nuestros cielos. Si los OVNIS son drones extranjeros, es un problema urgente de seguridad nacional. Si es algo más, es un problema para la ciencia. En cualquier caso, los objetos no identificados son una preocupación para la seguridad"

🇺🇲 | El ex piloto de combate de la Armada, Ryan Graves: “Estos objetos permanecían completamente estacionarios en vientos huracanados de categoría 4. Estos mismos objetos luego acelerarían a velocidades supersónicas”.pic.twitter.com/yNJcNo5lBn — ℝ𝕋𝕍 𝔸𝕞é𝕣𝕚𝕔𝕒 (@RTV__America) July 26, 2023

El comandante retirado de la marina, David Fravor, relató algunos encuentros que tuvo con OVNIS y afirmó que la tecnología que utilizaban era superior a la de Estados Unidos.

"No tenemos nada que pueda detenerse en el aire e ir en la otra dirección. La tecnología a la que nos enfrentamos era muy superior a cualquier cosa que nosotros tuviéramos”.

Añadió que “estás hablando, algo puede ir al espacio, ir a algún lugar, caer en cuestión de segundos, hacer lo que quiera e irse y no hay nada que podamos hacer al respecto. Nada".