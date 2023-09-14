Perú investiga cómo llegaron momias de Nazca presentadas como OVNIS a México

Autoridades de Perú investigan cómo llegaron a México dos momias halladas en 2017 en Nazca, las cuales fueron presentadas ante el congreso mexicano como “cuerpos no humanos”, que dieron pie abrir debate sobre la existencia de Objetos Voladores No Identificados (OVNIS).

La exhibición de estos restos causaron un revuelo internacional. Primero por la supuesta existencia de estos seres, luego la gran interrogante de cómo llegaron las momias peruanas a México y en qué delitos incurrieron las personas comprometidas en esto.

¿Qué pasó con las momias peruanas que fueron llevadas a México?

En 2017, fueron halladas seis momias durante una excavación en Nazca, Perú; seis años después aparecieron en televisión internacional en el Congreso de México, sin que las autoridades peruanas supieran cómo sucedió.

Ante esta situación, el antropólogo Guido Lombardi explicó cuál sería el proceso en el que un hallazgo de tal magnitud podría terminar en otro país para su investigación.

“Tener el permiso de los especialistas del Ministerio y uno debe postular. Presentar digamos, toda la documentación del proceso; por ejemplo, el proceso de excavación del objeto, es legal, se tiene que justificar que esa prueba, por no poderse hacer en el país, se debe hacer afuera” dijo Lombardi.

En julio de este año, el Ministerio Público acudió a las instalaciones de la Universidad Nacional de San Luis Gonzaga de Ica para realizar la incautación de dichos restos; sin embargo, encontraron que el lugar donde se encontraban las momias estaba custodiado y bajo llave.

El Ministerio de Cultura de Perú refirió que acudirá a la procuraduría para solicitar información sobre el caso de las momias que se presentaron en México como “cuerpos no humanos”.

“Voy a pedirle información a la procuraduría pública y también al equipo de arqueólogos que estuvo en ese momento revisando el caso”, indicó Leslie Urteaga, ministra de Cultura.

En tanto, la Fiscalía del país andino determinó que las autoridades de la Universidad estarían incurriendo en presuntos delitos relacionados con el Patrimonio Cultural y Paleontológico de Perú.

